Справедливый Казахстан: стратегия и задачи

Для наших внешних партнеров это важная информация для принятия решений, где главное, чтобы их ожидания не стали разочарованием и подрывом имиджа государства. Для всех граждан и внутренних субъектов разных видов деятельности также существует опасность разочарования в том, что осталось нереализованным в прежних стратегиях развития. Все это может привести к полной утрате ими доверия к институтам государственного устройства в его нынешних формах. Чтобы не допустить этого, нужно осознать стратегическую значимость самой идеи, а еще более важно сосредоточиться на путях к достижению цели и основных задачах. Движение к справедливому Казахстану должно стать делом всех и каждого, чтобы не быть в бесконечном ожидании всеми нами лучшей жизни.

Но для того чтобы все граждане Казахстана смогли включиться в этот процесс, необходимо все задуманное сделать ясным и понятным народу. Мой долг – гражданина, патриота, бывшего государственного чиновника и общественного деятеля – содействовать этому. Без участия народа любая благородная идея может стать очередной авантюрой государственного аппарата, что уже было не раз за последние три десятилетия. Основу новой государственной стратегии и политики движения к конечной цели составляют три главных и взаимосвязанных принципа – справедливое государство – справедливая экономика – справедливое общество. Именно на них все мы должны ориентироваться.

Однако общество не может быть справедливым в отсутствии справедливой экономики, а без них не может быть справедливым и само государство. Восприятие справедливого государственного устройства возможно только на основе доверия граждан к своему государству и всем его институтам. Поэтому в триаде власть – народ – закон нужно исходить из понимания того, что хочет наш народ, и именно на это должны быть направлены действия всех органов власти, подкрепленные законом. До понимания этого нужно дойти умом и сердцем, а прежде всего это желание казахстанцев иметь лучшие условия жизни.

За годы независимости на этом пути мы прошли различные этапы и выработали концепции, которыми руководствовались, выдавая порой желаемое за действительное. Тезис «сначала экономика, потом политика» был справедлив, но только на транзитном этапе перехода от плановой экономики к рыночному хозяйству, а затем стал тормозом построения государства нового типа. Все это оставляет актуальной задачу модернизации страны, но она носит политический характер и должна строиться с учетом приоритетных ориентиров. Преемственность курса состоит в сохранении задачи построения в стране систем профессионального и корпоративного управления. Однако особое внимание Президент обращает на новизну их основных составляющих элементов:

«Действия Правительства, акима­тов, судов, прокуратуры и полиции будут направлены на решение основной задачи – обеспечение благополучия и безопас­ности граждан...» И далее «все решения будут приниматься взвешенно, открыто и справедливо, а главное – с учетом интересов и запросов общества». Это и есть то главное, на чем должны сосредоточить внимание все государственные институты. Прежде мы уповали на имиджевые проекты, ситуативные решения, высокоэффективный профессиональный аппарат госслужащих и прочие аспекты административного государственного управления.

Теперь должны заняться тем, что должно быть изначально очевидно всем. Нужны те проекты, в которых нуждается население, необходим открытый и постоянный диалог с гражданами и знание реальных проблем конкретной территории. Востребована реально действующая система верховенства закона и борьбы с коррупцией, соблюдения конституционных прав граждан. Все это и составляет основу обеспечения безопасности граждан и их активного участия в строительстве нового Казахстана.

А именно: в осуществлении социально-экономических реформ, укреплении обороноспособнос­ти страны, в международном взаимодействии и сотрудничест­ве в разных сферах. Обозначенные Президентом позиции главным образом акцентируют внимание на системной политической модернизации. Это не тот государственный менеджмент западного образца, который мы активно внедряли все эти годы, увеличивая растущий разрыв между властью и народом. Новая политическая модернизация страны направлена на сокращение и устранение разрыва между властью и народом. Чтобы это стало необратимым, нужны качественные преобразования в сфере самого государства, новые методы, способы и механизмы работы всех институтов государственного управления. В справедливом Казахстане законодательная система должна давать возможность принятия решений на основе консолидации позиций народа и власти, что обеспечивается при оптимальном балансе всех ветвей власти.

Добиться этого поможет изучение опыта стран, близких нам по территориальному устройству, численности населения, наличию природных ресурсов и другим параметрам. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах государственное управление основано на индикативном планировании социально-экономического развития страны. Основные ключевые показатели определены на основе главного стратегического программного документа «Видение-2021» (*утвержден в 2006 г. – внес премьер-министр – шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум). По этой программе ОАЭ построили стабильную, многоотраслевую и «высокопроизводительную экономику, основанную на знаниях». Устойчивый и сбалансированный рост обеспечивается через экономическую диверсификацию и повышение конкурентоспособности, что является самым надежным для страны путем к устойчивому развитию в будущем, менее зависящем от нефти. Программа «Видение-2021» имеет шесть стратегических направлений: сплоченное общество и сохранение идентичности; безопасная открытая и справедливая судебная система; конкурентоспособная экономика; первоклассная система образования; здоровье мирового класса; устойчивое развитие окружающей среды. Каждое из этих стратегических направлений имеет целевые индикаторы, за которые несет ответственность конкретный государственный орган, регулирующий промежуточные показатели и динамику их развития.

В реальности это правило сущест­вует и выполняется. Соглас­но статье 64 Конституции ОАЭ, премьер-министр, его заместители и министры несут персональную ответственность перед президентом и Высшим советом за работу подчиненных им министерств. Также, согласно статье 65 Конституции ОАЭ, ежегодно Совет министров представляет президенту детальный отчет об исполнении работы внутри страны, об отношениях ОАЭ с другими государствами и международными организациями, основываясь на рекомендациях министерств по укреплению безопасности и стабильности страны.

Наличие многих планов и прог­рамм в Казахстане еще не говорит о том, что они отражают цели новой стратегии долгосрочного развития государства. Как минимум они должны быть адаптированы под цели и задачи Программы пост­роения справедливого казахстанского государства, где каждый должен отвечать за свой участок. Президент страны может отвечать только за те вопросы, которые возложены на него по Конституции. Все остальные институты – Правительство, Пар­ламент и так далее – должны нести ответственность за обязанности, возложенные на них по закону. А подлинным гарантом соблюдения прав и свобод граждан должен стать Конституционный суд.

Система местного управления должна модернизироваться не надуманными мерами делегирования акимам полномочий местных сообществ, а только за счет лучших механизмов выборности акимов и депутатов маслихатов всех уровней. Это и будет отражать процессы демократизации общества. Формирование новой электоральной культуры – одна из важных и ближайших задач политической модернизации в стране. А результатом станет обеспечение принципов здоровой политической конкуренции без дискриминации неугодных политических партий и общественных движений.

В настоящее время назрела и необходимость уточнения административного деления страны. На просторах Казахстана сокращение административных цент­ров, как на региональном уровне, так и в самих регионах, – большая ошибка. Вряд ли это будет восприниматься как путь к справедливому государству. В самом деле, к чему привело закрытие таких областных образований, как Кокчетавская, Семипалатинская, Тургайская, Талды-Курганская области, да и объединение многих районов в областях?!

Опыт прошлых десятилетий дает нам право с уверенностью утверждать, что экономия от упразднения районов была копеечной, а в итоге мы получили административно-территориальную конфигурацию на мес­тах, мало отвечающую современным вызовам. В результате тех преобразований в областях социальная сфера значительно ухудшилась, объекты инфраструктуры были выведены из строя, сопровождались потерей кадрового потенциала и миграцией населения в города.

Сама по себе позитивная тенденция административной реконс­трукции не должна сопровож­даться такими мерами. Нужно выстраивать жизнь на селе, развивать там малый и средний бизнес, строить новые современные объекты образования, здравоохранения, культуры, создавать для людей такие же комфортные условия жизни, как в городе. В тот период в Актюбинской облас­ти из пяти запланированных к ликвидации нам удалось спасти два района. Актюбинский район был включен в границы города Актобе. Неимоверными усилиями удалось сохранить Уилский район – родину отца казахстанского проса Шыганака Берсиева, а также и многих казахских батыров. За то, что удалось отстоять это решение, население районов до сих пор благодарит руководителей государства.

Сегодня примерами стратегически верных решений является возрождение упраздненных областей страны – Абай, Жетісу и Ұлытау. Этот очень важный шаг в административной реформе не только оптимизирует управленческую вертикаль власти, но и полностью отвечает чаяниям жителей этих регионов. Думаю, что следующим логическим шагом в трансформации административно-территориальной модели Казахстана должно стать возрож­дение исторической Тургайской области с центром в Аркалыке. На следующем этапе назревает уже необходимость воссоздания тех административных районов областей страны, которые были упразднены. Сегодня уже нет необходимости в громоздких и, соответственно, плохо управляемых территориальных единицах, исторически и хозяйственно мало связанных друг с другом.

Важным в построении справедливого Казахстана является и воп­рос о качестве государственного управления. Сохраняя в основе модернизации государственного аппарата принципы меритократии, следует руководствоваться тем, что преданность народу и государству должна остаться единственным приоритетом для всех государственных служащих.

Из их рядов должна быть полностью изгнана личная преданность отдельным руководителям, прикрываемая так называемой командой. Корпоративизм эффективен в бизнесе, но не может быть эффективен в государственном управлении, так как граждане образуют государство, а не наобо­рот. То же самое следует положить и в основу разработки всех государственных стратегий, региональных программ и отраслевых планов. Они должны улучшать жизнь граждан и обеспечивать достижение конкретных социальных и экономических результатов. Те же подходы в рамках политической модернизации лежат в основе качественных преобразований сфер правовой и правоохранительной деятельности, безопасности граждан, борьбы с коррупцией и защиты территориальной целостности государства. В решении всех этих вопросов немаловажная роль отводится высшим структурам государственной власти – обеим палатам Парламента, Правительству.

В истории каждого государства были, есть и будут периоды, когда их дальнейшее развитие зависит не столько от национальных лидеров и самого народа, сколько от тех, кто стоит как бы посередине. Речь идет о тех, кто, находясь у вершин властных структур, должен быть готов воплотить в жизнь идеи своего президента и оправдать чаяния самого народа. В своем выступлении на открытии первой сессии Парламента VIII созыва Касым-Жомарт Токаев отметил, что «с выбранного пути ни в коем случае нельзя сворачивать. Напротив, следует твердой поступью идти по пути реформ, держа в фокусе внимания такие фундаментальные ценности, как верховенство закона, единство народа, социальная справедливость и внутриполитическая стабильность».

Президент обратил внимание депутатов на то, что «предстоящие пять лет станут определяющими для нашей страны. Нам предстоит сформировать качест­венную законодательную базу для обеспечения динамичного прогресса страны». А для этого потребуется «изменить правила и принципы функционирования нашей экономики». Главным прио­ритетом по «созданию открытой и самодостаточной рыночной экономики» остается привлечение инвестиций в создание новых производств и развитие малого и среднего бизнеса. Здесь важное значение приобретают процессы взаимодействия фискальных органов государства с бизнесом, которые требуется полностью оцифровать. В заключение Президент подчеркнул: «В целом перед всеми депутатами стоит задача – каждый день быть на «передовой», принимать решения и нести за них ответственность перед народом. Необходимо выстроить действенные механизмы обратной связи с гражданами, чтобы эффективно отстаивать их интересы, содействовать решению актуальных проблем страны».

В большей степени эта сложная и почетная миссия лежит на Правительстве. Во всех государствах мира их правительства в большей степени, чем кто-то другой, могут существенно повлиять на ход самой истории. Достаточно примеров этому можно найти в каждой стране, но есть фигуры, известность которых обогнала время и даже периоды их правления. Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер в Великобритании, Голда Меир в Израиле, Ли Куан Ю в Сингапуре, Мухаммед ибн

Рашид Аль Мактум в Объединенных Арабских Эмиратах… Этот список можно продолжить, а за каждым именем стоят целые государства, которые и сегодня представлены и как крупнейшие экономики мира, и как наиболее процветающие страны.

При этом политическая система в этих странах сама по себе не служит образцом идеологичес­кого превосходства. Она часто отражает лишь сложившуюся систему государственного устройства, объединяет самые разные взгляды и вековые национальные традиции.

К нашему большому сожалению, можно констатировать, что постсоветским странам так и не удалось добиться существенных результатов процветания в капиталистическом раю. Но, к большому сожалению, ни в современной России, ни в Казахстане, ни в Беларуси и в Украине, как и в других странах СНГ, мы не можем найти примера эффективной деятельности правительств этих стран, которые бы получили у народа особый и заслуженный титул. Например, титул народного правительства или правительства национального единства, или же правительства социального благосостояния и тому подобного.

Нужно честно признать, что мы не можем назвать эффективными и формы региональной и международной экономической и социальной интеграции этих стран, предложенные за последние тридцать с лишним лет. По крайней мере, так, как это предполагалось при формировании самого СНГ, ЕЭС, ЕЭП, ЕврАзЭС, ЕАЭС и прочих с учетом их дальнейшей модернизации до современного уровня. И дело тут вовсе не в нашем желании кого-то покритиковать, а в том, что нужно искать и сами эти формы, и новые стратегии для достижения лучшего настоящего и будущего наших стран.

Если говорить о Казахстане, то и здесь трудно найти примеры действий правительства, достойного уважения, если и не в мировом масштабе, то хотя бы в пределах национального ранжирования. А на практике можно найти и прямо противоположные примеры, о которых и говорить бы не хотелось. Некоторые наши прошлые премьер-министры числятся и в бегах, и в долгах, и в судах… Не буду называть их фамилии, которые и так известны всем казахстанцам. И это при том, что большинство из них, по крайней мере, при вступ­лении в должность, числились и патриотами, и высококлассными профессионалами. А если учесть, что текучка на этом рынке остается одной из самых высоких в стране и то, что реально каждый из премьеров работал на своем посту в среднем около трех лет, то можно ли было ожидать другие результаты?! Здесь требуется самое внимательное и тщательное изучение и анализ, а также концептуально новый подход к подбору, подготовке и расстановке кадров.