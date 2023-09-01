Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
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Елеусин Сагиндиков, государственный и общественный деятель
В 2022 году преодолен исторический рубеж в развитии страны, началось движение к созданию справедливого, по сути, нового Казахстана. Общие ориентиры движения к справедливому Казахстану определены в предвыборной программе Главы государства. Для простых людей и для государства в целом она является важной точкой отсчета на этом пути. Идея Президента Касым-Жомарта Токаева детализирована в выступлениях на расширенных заседаниях Правительства, на совместных заседаниях палат Парламента РК, в Обращении к народу Казахстана и на заседании Ассамблеи народа Казахстана в апреле текущего года. Тем самым основные идеи будущего страны уже стали общественным достоянием.