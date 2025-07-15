В Барселоне прошел финал International STEM Olympiad, где школьники из Казахстана добились исторического успеха, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: stemolympiad.org

Впервые сразу восемь представителей РК вышли в гранд-финал престижного международного соревнования и взяли призовые места в разных категориях.

Соревнования проходили по 5 направлениям: кодирование, математика, наука, технология и инженерия, ИИ-вызов и художественно-рекламный фильм. Восемь школьников из Астаны, Алматы и Павлодара участвовали в категориях кодирование, наука и математика и привезли две золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Международная олимпиада в Барселоне собрала больше 800 участников из 35 стран - США, Англии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Турции и других стран. В сумме 35 стран были представлены на International STEM Olympiad.

Сегодня STEM-образование в Казахстане приобретает стратегическое значение в подготовке будущих кадров. В стране активно развивается инфраструктура: создаются современные лаборатории, оснащаются специализированные кабинеты, а педагоги проходят регулярное повышение квалификации.