Сразу 13 медалей забрали школьники Казахстана по International STEM Olympiad

Образование
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Барселоне прошел финал International STEM Olympiad, где школьники из Казахстана добились исторического успеха, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: stemolympiad.org

Впервые сразу восемь представителей РК вышли в гранд-финал престижного международного соревнования и взяли призовые места в разных категориях.

Соревнования проходили по 5 направлениям: кодирование, математика, наука, технология и инженерия, ИИ-вызов и художественно-рекламный фильм. Восемь школьников из Астаны, Алматы и Павлодара участвовали в категориях кодирование, наука и математика и привезли две золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.  

Международная олимпиада в Барселоне собрала больше 800 участников из 35 стран -  США, Англии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Турции и других стран. В сумме 35 стран были представлены на International STEM Olympiad.

Сегодня STEM-образование в Казахстане приобретает стратегическое значение в подготовке будущих кадров. В стране активно развивается инфраструктура: создаются современные лаборатории, оснащаются специализированные кабинеты, а педагоги проходят регулярное повышение квалификации.

#школьники #медали #International STEM Olympiad

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