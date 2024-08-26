Средневековое зеркало нашли при раскопках в Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

По информации акимата Акмолинской области, в рамках празднования «800-летия Улуса Джучи» и в преддверии Дня Конституции РК Управлением культуры Акмолинской области с 19 по 23 августа проведены археологические раскопки.

«В результате археологических раскопок на могильнике Алтынтау IX средневековья, расположенном на юго - востоке села Васильковка Зерендинского района, вдоль реки Шагалалы, обнаружена уникальная находка - подвесное бронзовое зеркало», – рассказали в областной администрации.

В экспедиции приняли участие археолог, старший преподаватель кафедры археологии и этнологии Евразийского национального университета Данияр Тлеукабылов, магистранты Евразийского национального университета: Муса Рысбергенов, Сулейман Тлекишев, Амир Тагленов, Артур Мухаметзянов, директор Центра охраны и использования историко-культурного наследия Жасулан Укеев, поэт, краевед-журналист Алмас Темирбай и учитель Узенской средней школы Шынболат Оралов.