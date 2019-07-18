Средства реабилитации должны реально облегчать жизнь людям с инвалидностью – Сапарбаев

Общество
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Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки в Атырау провел совещание по вопросам реализации поручений Президента РК в социально-трудовой сфере, данных на расширенном заседании Правительства РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

Участники совещания рассмотрели вопросы оказания адресной социальной помощи, создания новых рабочих мест, обеспечения занятости населения и соблюдения трудовых прав работников.

"С 1 апреля этого года в уполномоченные органы за консультацией по АСП обратились 14 314 человек. Всем были даны исчерпывающие ответы и рекомендации. На сегодняшний день 5 748 семьям, в которых проживают 32 670 человек, назначена и выплачена адресная социальная помощь на общую сумму 1,3 миллиарда тенге", – проинформировал первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов.

В свою очередь, Бердибек Сапарбаев дал положительную оценку проводимой в регионе работе, акцентировав внимание на ряде актуальных вопросов.

Министр указал на необходимость в соответствии с поручением Президента страны обеспечить на местах недопущение нарушений при назначении и выплате АСП, усилить работу участковых комиссий и заключения социальных контрактов с трудоспособными получателями пособия.

Другой важный вопрос, на котором заострил внимание глава Минтруда, – вовлечение безработного и самозанятого населения в активные меры содействия занятости в рамках госпрограммы "Енбек".

"В текущем году значительно расширены меры государственной поддержки молодежи, лиц с инвалидность, многодетных и малообеспеченных семей в части выделения льготных микрокредитов, безвозмездных грантов для открытия собственного дела, создания социальных рабочих мест на дому, обучения основам бизнеса и востребованным техническим специальностям. На эти цели по поручению Президента дополнительно выделено 50 миллиардов тенге", – подчеркнул он.

Также в ходе совещания обсуждены меры социальной защиты лиц с инвалидностью. Глава ведомства подчеркнул важность полного обеспечения данной категории граждан техническими средствами реабилитации, соответствующих всем качественным и техническим требованиям.

"Очень важно, чтобы техсредства реально облегчали жизнь и были комфортными в применении. В этой связи в Актобе начата реализация пилотного проекта "Портал социальных услуг". Данный портал позволит лицам с инвалидностью самостоятельно, без государственных закупок, с учетом своих индивидуальных потребностей, выбрать необходимые технические средства реабилитации и услуги. В целом, работа по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью является важным приоритетом министерства", – сказал Б.Сапарбаев.

Во всех областях страны должны работать реабилитационные центры. Следующим этапом станет открытие малокомплектных центров в районах, отметил министр.

Следует отметить, что в мае текущего года был принят Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов до 2025 года, который включает в себя комплекс мер социальной защиты, образования, здравоохранения, повышения квалификации социальных работников и др.

Обращаясь к руководителям промышленных предприятий, Бердибек Сапарбаев напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения трудовых прав работников, обеспечения благоприятных и безопасных условий труда, недопущения задолженностей по заработной плате и дискриминации казахстанских и иностранных сотрудников.

В совещании приняли участие руководители управлений координации занятости и социальных программ, сельского хозяйства, инспекции труда, департаментов государственных доходов, труда, социальной защиты и миграции, центров занятости населения, промышленных предприятий, представители неправительственных организаций и палаты предпринимателей "Атамекен".

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