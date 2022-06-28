Сроки по строительству комплекса "Байтерек" на Байконуре "чуть-чуть" сдвигаются – Мусин

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в интервью журналистам в Сенате сообщил, что сроки по строительству комплекса "Байтерек" на Байконуре сдвигаются, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщалось ранее, строительство комплекса "Байтерек" на Байконуре для пусков "Союз-5" начнется в первой половине 2022 года, однако, по словам Багдата Мусина, сроки сдвигаются.

«Есть план, сроки чуть-чуть сдвигаются, но в целом видение такое же. Этот комплекс нам нужен для того, чтобы сохранить актуальность Байконура. Сроки сдвигаются в связи с подготовкой технической документации, есть определённые моменты, по которым приёмка ведется сложно. Наши специалисты, которые принимают, задают вопросы, и так далее, и это не связано с другими причинами», - сказал он.

Что касается сроков, то, по словам министра, к концу 2022 года планируется начало строительства.

«Плюс минус полгода-год максимум. То есть, мы можем говорить, что к концу 2022 года. Работы идут полным ходом, только они не строительные, а документальные. Проектировочные работы занимают долгое время», - добавил Мусин.