Все формы и субъекты управления обязаны предоставлять ежемесячный отчет собственникам имущества, сообщает Kazpravda.kz

По данным акимата Алматинской области, ежемесячные отчеты должны быть подготовлены в соответствии с утвержденной формой отчетности, быть вывешены в общедоступном месте, а также размещаться через информационную систему и нести публичный характер.

Также отчеты должны быть утверждены и согласованы с советом дома, и подписаны председателями ОСИ, либо субъектом управления.

После 15 сентября дата предоставления отчета принята до двадцатого числа месяца следующего за отчетным периодом.

Также в Законе принят порядок предоставления годового отчета по управлению объектом кондоминиума.

Годовые отчеты должны также приниматься советом дома, и собраниями собственников имущества до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Дополнительно к отчету собственники имущества имеют право запросить дополнительные подтверждающие документы, такие как выписки банка о движении средств, акты дефектные, установочные и выполненных работ по списанным средствам к отчету.

Каждый собственник квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки, оплачивающий текущие, накопительные, целевые взносы и текущие взносы на содержание парковочных мест, кладовок, имеет право получить информацию о состоянии текущего и сберегательного счетов.

В ежемесячном и годовом отчетах по управлению объектом кондоминиума должны быть отражены дополнительные расходы, не относящиеся к расходам на управление объектом кондоминиума (в случае их наличия), а также отдельной строкой отражаться суммы поступлений от сдачи общего имущества в аренду.