Сроки предоставления ежемесячного отчета от КСК и ОСИ изменили в Казахстане

Недвижимость
123
Дана Аменова
специальный корреспондент

После 15 сентября дата предоставления отчета принята до двадцатого числа месяца следующего за отчетным периодом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Все формы и субъекты управления обязаны предоставлять ежемесячный отчет собственникам имущества, сообщает Kazpravda.kz 

По данным акимата Алматинской области, ежемесячные отчеты должны быть подготовлены в соответствии с утвержденной формой отчетности, быть вывешены в общедоступном месте, а также размещаться через информационную систему и нести публичный характер.

Также отчеты должны быть утверждены и согласованы с советом дома, и подписаны председателями ОСИ, либо субъектом управления.

После 15 сентября дата предоставления отчета принята до двадцатого числа месяца следующего за отчетным периодом.

Также в Законе принят порядок предоставления годового отчета по управлению объектом кондоминиума.

Годовые отчеты должны также приниматься советом дома, и собраниями собственников имущества до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Дополнительно к отчету собственники имущества имеют право запросить дополнительные подтверждающие документы, такие как выписки банка о движении средств, акты дефектные, установочные и выполненных работ по списанным средствам к отчету.

Каждый собственник квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки, оплачивающий текущие, накопительные, целевые взносы и текущие взносы на содержание парковочных мест, кладовок, имеет право получить информацию о состоянии текущего и сберегательного счетов.

В ежемесячном и годовом отчетах по управлению объектом кондоминиума должны быть отражены дополнительные расходы, не относящиеся к расходам на управление объектом кондоминиума (в случае их наличия), а также отдельной строкой отражаться суммы поступлений от сдачи общего имущества в аренду.

#ОСИ #кск #отчет #сроки #изменение

Популярное

Все
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
В погоне за «зайцами»
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Стали ездить по правилам
Анна Данилина побеждает в США
В селе открылся «Қамқорлық»
Впервые в стране
Прочная основа, большие перспективы
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
Диалог во имя мира и процветания
Африканские турниры
Школа под наблюдением и заботой
Необходимые решения будут приняты
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
От ресурсосбережения до масштабной модернизации
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Нашим палуанам не было равных
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

Подарок в честь Дня города: Дольщики в Косшы получили ключи…
Квадратные метры и ипотечные качели: что происходит на рынк…
Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане снизилос…
В Каскелене вручили ключи от квартир малоимущим

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]