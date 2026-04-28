Работникам энергопредприятий предоставят льготную ипотеку

В рамках Национального проекта «Развитие угольной генерации» особое внимание будет уделено обеспечению кадровой устойчивости энергетической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Как отметили в министерстве, реализация проектов по строительству новых электростанций и модернизации действующих генерирующих мощностей требует системного укрепления кадрового потенциала.

В настоящее время в секторе генерации отмечаются структурные вызовы, включая высокий средний возраст работников, дефицит специалистов и ограниченный приток молодых кадров, обладающих современными компетенциями в области цифровых технологий и автоматизации.

В этой связи предусмотрен комплекс мер, направленных на развитие кадровых ресурсов. Одним из ключевых направлений станет совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов.

Планируется расширение программ обучения и переподготовки кадров с акцентом на современные системы управления, цифровые технологии, промышленную безопасность и экологические стандарты.

Также будет усилена работа по повышению привлекательности энергетической отрасли. В частности, предусмотрены меры по улучшению условий труда и развитию социального пакета для работников.

Отдельное внимание уделяется вопросам обеспечения жильем сотрудников. Планируется внедрение корпоративных жилищных программ, в том числе с использованием механизмов льготного кредитования на базе программы АО «Отбасы Банк» – «Корпоративный», предусматривающей участие работодателей в финансировании жилья для работников энергетических предприятий.

Предполагается, что реализация данных мер позволит привлечь молодых специалистов, повысить уровень квалификации кадров и сформировать устойчивую кадровую базу для эффективной эксплуатации новых и модернизированных энергетических мощностей.