Стройкомпании наказали за нарушение прав дольщиков в Актобе

8
Дана Аменова
специальный корреспондент

По 11 проблемным объектам в отношении недобросовестных застройщиков вынесли 5 обвинительных приговоров

Фото: пресс-служба прокуратуры Актюбинской области

Прокурор области Марат Абишев принял на личном приеме дольщиков, пострадавших от незаконных действий строительных компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона

В частности, рассмотрены вопросы, волнующие дольщиков жилого комплекса KAZYNA PREMIUM, касающиеся установки лифта и благоустройства территории.

В ходе встречи гражданам разъяснили нормы закона, связанные с привлечением средств в долевое строительство без соответствующих разрешительных документов, влекущих нарушение сроков сдачи объектов и рисков утраты вложенных средств.

Ранее прокуратура области в рамках надзорной деятельности выявила компании, осуществлявшие незаконное привлечение средств дольщиков. По 11 проблемным объектам в отношении недобросовестных застройщиков вынесли 5 обвинительных приговоров.

«Судом в интересах порядка 800 дольщиков было удовлетворено 9 исков о признании договоров купли-продажи недействительными. Для урегулирования сложившейся ситуации создано ТОО «Актобе курылыс компаниясы – 2023», которым прорабатывается механизм решения проблем дольщиков за счет бюджетных средств. В 2025 году с привлечением инвестора-подрядчика завершено строительство одного проблемного объекта, 58 дольщикам уже вручили ключи от квартир. В декабре текущего года планируется передача еще порядка 100 квартир. Кроме того, виновных привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.320 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение законодательства о долевом участии в жилищном строительстве) с наложением штрафов», – проинформировали в прокуратуре. 

Там же добавили, что защита прав дольщиков остается приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры.

#нарушения #дольщики #штрафы #стройкомпании

