«Мы этого не ожидали»: молодые ученые благодарят Президента за новые квартиры

Недвижимость,Наука
133

В числе получателей – представители разных направлений науки, чьи исследования уже сегодня формируют прикладной и фундаментальный потенциал Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир ряду молодых ученых, подчеркнув, что развитие науки остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. Решение о предоставлении жилья стало частью системных мер, направленных не только на социальную поддержку исследователей, но и на формирование устойчивой научной экосистемы в стране, сообщает Kazpravda.kz

31-летний физик Алишер Мутали работает в Институте ядерной физики и специализируется на изучении радиационной стойкости материалов для ядерной энергетики. Его научная карьера насчитывает более 7 лет, за это время он опубликовал свыше 20 статей в международных журналах и представил результаты исследований на 20 научных конференциях. Он является обладателем международных грантов и лауреатом профильных научных форумов. Его исследования сосредоточены на моделировании радиационных эффектов и разработке материалов, способных выдерживать экстремальные условия, что имеет прямое значение для энергетики будущего.

Представитель гуманитарной науки Акмарал Бейсембаева за 8 лет научной деятельности стала автором более 60 публикаций, включая работы в международных изданиях. Она участвует в подготовке фундаментальных академических трудов по истории Казахстана, а также занимается исследованием архивных источников и темой политических репрессий. Ее работа охватывает как научный анализ, так и подготовку документальных сборников, что формирует доказательную базу исторической науки.

Химик Индира Муслимова представляет прикладное направление науки. Ее исследования связаны с разработкой мембранных технологий, используемых в очистке воды и разделении сложных смесей. Она выступает научным руководителем проектов по созданию инновационных материалов, включая трековые мембраны и металлоорганические соединения. Эти разработки имеют потенциал внедрения в промышленность и экологические проекты, что напрямую связано с задачами устойчивого развития.

«Меня переполняет радость. Вот получили новую квартиру. Мы очень благодарны, что нашим молодым ученым оказывается такая поддержка. Выражаем благодарность нашему Президенту» – поделилась она радостью.

Медет Толеубаев, имеющий 16-летний опыт работы в медицине, совмещает научную и практическую деятельность. Его исследования посвящены вопросам клинической медицины, включая осложнения диабетической стопы и состояние врачей в условиях пандемии. Он отмечен профессиональными наградами и продолжает развивать научное направление в системе медицинского образования.

В аграрной науке Рахия Елназаркызы занимается внедрением современных технологий растениеводства. Она является автором десятков научных публикаций, имеет патенты и селекционные достижения. Ее текущий проект направлен на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, что напрямую связано с продовольственной безопасностью страны.

Рахия Елназаркызы: «Я работаю в сфере науки уже 12 лет. Для меня это большая честь. Прежде всего хочу выразить благодарность Главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу» 

Также одна из молодых ученых, получивших уже собственное жилье в столице, Эльмира Базылханова призналась, что не ожидала получить такой большой подарок в преддверии Дня работников науки.   

«Мы получили ключи от новой квартиры из рук Президента страны в этот судьбоносный период, когда наша страна приняла Новую Конституцию. Не ожидали, что мы получим такой большой подарок. Очень обрадовались, когда сегодня в Акорде мы получили ключи от нового жилья. Сейчас вот увидев нашу новую квартиру, нас переполняет радость и эмоции. Мы безмерно благородны».

Таким образом, среди получателей жилья – ученые, работающие в ключевых для страны сферах: энергетика, история, экология, медицина и сельское хозяйство. Их научные направления отражают приоритеты государственной политики.

Напомним, в прошлом году 271 молодой ученый получил жилье, включая как льготное кредитование, так и безвозмездное предоставление квартир.

В 2025 году присуждены научные премии, выданы десятки стипендий и грантов на международные стажировки. Введены доплаты за ученые степени, а также налоговые стимулы для бизнеса, инвестирующего в исследования.

 

#ученые #квартиры #подарок

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]