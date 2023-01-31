Сроки вступления в брак после подачи заявления сократят в Казахстане

На сегодня данная процедура проводится по истечению 30 дней.

Фото: mfcgos.ru

В Казахстане сократят сроки вступления в брак до 15 дней со дня подачи заявления, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Данный документ был подготовлен Министерством юстиции РК и размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 февраля.

"Брак регистрируется в присутствии лиц, желающих вступить в брак, на пятнадцатый календарный день, который исчисляется со следующего рабочего дня после подачи совместного заявления о заключении брака. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день", – говорится в сообщении.

На сегодня данная процедура проводится по истечению 30 дней.

Срок расторжения брака остается без изменений, и также приходится на 30-й день после подачи заявления.