Олжас Бектенов: Казахстан усиливает геологоразведку и развивает отрасль

Правительство
Айман Аманжолова
корреспондент

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в Международном геологическом форуме Geoscience & Exploration of Central Asia (GECA 2026), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу правительства РК 

Форум GECA 2026 объединил представителей международных организаций, дипломатического корпуса, а также национальных и зарубежных компаний.

Выступая на пленарном заседании геологического форума, Премьер-министр Олжас Бектенов поздравил специалистов отрасли с наступающим профессиональным праздником и подчеркнул стратегическое значение геологоразведки для устойчивого развития экономики и промышленности страны.

«Текущий год стал поистине историческим для Республики Казахстан – принята новая Конституция, которая создала основу для дальнейшей модернизации общества и всех сфер экономики. На всенародном референдуме граждане нашей страны своим активным участием показали пример настоящего патриотизма, выразив полную поддержку курсу Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Мы уже сосредоточены на реализации норм Основного закона, направленных на повышение прозрачности государственного управления, формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие человеческого капитала. Преобразования открывают новые возможности для развития экономики, где геологоразведка выступает стратегической основой нашей промышленности», - подчеркнул Олжас Бектенов.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реализуются системные реформы в сфере геологии и недропользования, направленные на повышение инвестиционной привлекательности отрасли, модернизацию инфраструктуры и расширение применения современных технологий.

Важным шагом стал запуск Единого портала недропользования, который обеспечивает прозрачный доступ к услугам. На основе передовой мировой практики «первый пришел – первый получил» значительно упрощены процессы предоставления права недропользования. Это позволило за три последних года привлечь в геологоразведку около 280 млрд тенге частных инвестиций.

Внедрены международные стандарты отчетности по запасам. Для дальнейшего устойчивого подхода к геологическим исследованиям  осуществляется переход к формированию геофизических карт масштабом 1 к 50 000.

Формируется современная и технологичная модель развития геологической отрасли. В числе долгосрочных приоритетов – вовлечение в экономический оборот техногенных минеральных образований, системная работа по инвентаризации месторождений подземных вод, а также подготовка специалистов новой формации – геологов, инженеров и аналитиков, способных работать в условиях цифровой трансформации отрасли. В Астане создается геологический кластер, включающий в себя аналитическую лабораторию, кернохранилище и фондохранилище геологической информации. Центр объединит кадровые и технические ресурсы и будет способствовать ускорению профильных исследований.

Казахстан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом и рассматривается инвесторами как один из приоритетных регионов для разведки, добычи и переработки полезных ископаемых. В стране насчитывается порядка 10 тыс. месторождений, общий объем запасов по ключевым видам сырья составляет свыше 2,3 тыс. тонн золота, 4,3 млрд тонн нефти, 3,8 трлн кубометров газа, 33,5 млрд тонн угля и 26,7 млрд тонн железа. Существенную часть ресурсной базы формируют редкоземельные металлы, в том числе открытое в 2025 году месторождение «Куйрыктыколь» с запасами порядка 800 тыс. тонн церия, неодима, иттрия и других элементов.

В рамках исполнения поручения Главы государства продолжается работа по доведению геолого-геофизической изученности территории страны до 2,2 млн кв. км. На сегодняшний день показатель достиг почти 2,04 млн кв. км. Подчеркнуто, что финансирование геологического изучения недр увеличено в 10 раз и в ближайшие 3 года составит порядка $500 млн.

В ходе форума внимание уделено развитию международного сотрудничества и обмену опытом в области геологоразведки, недропользования с внедрением цифровых технологий и ИИ. С комментариями и предложениями по расширению взаимодействия  выступили министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев, заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Рустам Юсупов, начальник главного управления геологии при Правительстве Республики Таджикистан Илхомджон Оймухаммадзода и другие.

В рамках участия в форуме Премьер-министр осмотрел стенд «Жас геолог», экспозицию минералов и макет геологического кластера.

