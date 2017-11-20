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​Стабфонд и ставки
Любовь Доброта, Шымкент

Таким способом испытывал судьбу руководитель компании «Оңтүстік Азық-түлік компания­сы», дочернего предприятия АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Шымкент».

Минувшей зимой горожане обратили внимание, что на традиционных еженедельных продовольственных ярмарках прекратились продажи продуктов питания из стабилизационного фонда. Такие запасы регион ежедневно делает на бюджетные средства, чтобы продавать их по умеренным ценам, тем самым не позволяя рыночным торговцам задирать стоимость основных продуктов питания, пользующихся повышенным спросом у населения. Машины с яркими вывесками на кузовах, непосредственно с которых всегда шла бойкая торговля, перестали появляться в привычных для горожан местах. А вскоре по городу поползли слухи о том, что склады ТОО «Оңтүстік Азық-түлік компаниясы» давно пусты и продавать попросту нечего.

Оказалось, что в это время на предприятии уже велась проверка. Тотальную ревизию всех фондов СПК, в актив которых входит и стабилизационный фонд ЮКО, инициировал в начале 2017 года вновь назначенный руководитель СПК «Шымкент». Вскоре состоянием дел в стабилизационном фонде заинтересовались и сотрудники Нацбюро по борьбе с коррупцией.

Аудиторская проверка выявила, что на складах не хватает продуктов на общую сумму 164 млн тенге. Первым делом под подозрение попали руководитель ТОО «Оңтүстік Азық-түлік компаниясы» Олжас Бактыбаев и заведующий складом предприятия Сакен Бердиев. Подозреваемые не стали долго отпираться и признались, что запасы со складов продали на сторону. Нашлось и применение вырученным деньгам. Часть из них потратили на свои нужды, но основную сумму – порядка 100 млн тенге – руководитель предприятия отнес в букмекерские конторы. Ставки он делал чуть ли не ежедневно, всякий раз надеясь при этом сорвать куш и сказочно разбогатеть.

Следствие по делу о хищениях в стабфонде заняло более полугода. За это время следователи собрали массу материалов, доказывающих вину обвиняемых, которым вменили уголовную ответственность за присвоение чужого имущества в особо крупном размере, служебный подлог и подделку документов. Собранные материалы уголовного дела с трудом вместились в два десятка томов.

Суд признал обоих подсудимых виновными, приговорив Олжаса Бактыбаева к 8 годам лишения свободы, а Сакена Бердиева – к 7 годам. Обоим предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Родственники заведующего складом сразу же после оглашения приговора заявили журналистам, что не согласны с приговором и намерены обжаловать его. Будет ли подавать апелляционную жалобу бывший руководитель ТОО «Оңтүстік Азық-түлік компания­сы», пока не ясно. Зато точно известно, что именно ему предстоит погасить убытки, которые в результате хищения продуктов со склада стабфонда понесла СПК «Шымкент».

За то время, пока длилось следствие и шло рассмотрение дела в суде, Олжас Бактыбаев частично погасил задолженность. Вернуть СПК «Шымкент» ему предстоит еще 154 млн тенге. Соответствующий иск в гражданском порядке ему уже предъявлен. На добровольное погашение этой суммы осужденному дан месяц. 

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