Стала известна личность погибшего при пожаре на шахте "Казахстанская"

Установлена личность рабочего, погибшего при пожаре на шахте «Казахстанская» в городе Шахтинске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «АрселорМиттал Темиртау».

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

«В результате пожара в шахте «Казахстанская» угольного департамента АрселорМиттал Темиртау погиб сотрудник компании Слюньков Виталий Владимирович 1965 года рождения, электрослесарь подземный 5-го разряда, стаж – 39 лет. Мы глубоко сожалеем и скорбим вместе с семьей», – говорится в распространенном сообщении АМТ.

В момент аварии под землей находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии, и 222 человека оперативно подняты на поверхность. Поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

«В настоящее время ведутся работы по локализации пожара, чтобы восстановить нормальный режим проветривания и продолжить поиск наших шахтеров. Работают 12 отделений спасательных служб. Мы разделяем боль утраты и выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, окажем всестороннюю поддержку», – сказал исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Виктор Гафиулов.

Компания сотрудничает с государственными органами для полного расследования причин аварии, заверили в АМТ.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты.

В момент происшествия под землей находились 227 человек.

По последним данным, 222 работника вывели на поверхность. Найдено тело одного рабочего, четверо всё еще остаются в шахте.

6 пострадавших при ЧП в шахте находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара на шахте «Казахстанская», оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести переговоры с АО «АрселорМиттал Темиртау» относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.