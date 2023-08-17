Пожар на шахте "Казахстанская": количество пострадавших увеличилось

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Шесть человек получают медицинскую помощь в больницах после пожара на шахте "Казахстанская" в городе Шахтинск, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Двое пострадавших доставлены в клинику Макажанова, осмотрены врачами приемного покоя. Предварительный диагноз - острое ингаляционное отравление шахтными газами, в том числе угарным газом в тяжелой степени, токсикогипоксическая энцефалопатия, токсический бронхит. По тяжести состояния госпитализированы в реанимационное отделение", - сообщила заведующая токсикологическим отделением, врач высшей категории, главный внештатный токсиколог Карагандинской области Сауле Смагулова.

По ее словам, четверо пострадавших доставлены в центральную больницу Шахтинска. Им оказана первая медицинская помощь. После стабилизации состояния они будут перенаправлены в токсикологическое отделение клиники Макажанова.

Напомним, сегодня, 17 августа, в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введён план ликвидации аварии. В момент происшествия под землёй находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Причины возгорания будут выясняться.

По последним данным, 222 работника вывели на поверхность. 5 человек все еще остаются в шахте.

Ранее сообщалось о четверых госпитализированных.