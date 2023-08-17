Пожар на шахте "Казахстанская": найдены тела 2 рабочих

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Тела двух горняков нашли в шахте "Казахстанская" в городе Шахтинск, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Информацию о гибели двух рабочих подтвердили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Напомним, сегодня, 17 августа, в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введён план ликвидации аварии. В момент происшествия под землёй находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Причины возгорания будут выясняться.

По последним данным, 222 работника вывели на поверхность. 5 человек все еще остаются в шахте.

Ранее сообщалось о четверых госпитализированных. Позже стало известно, что еще двое попали в больницу.