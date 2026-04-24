Стали известны победители конкурса в сфере ИИ

Глава государства наградил победителей национального конкурса в сфере искусственного интеллекта alem.ai battle и конкурса AI Governance Cup среди государственных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Победителями состязания alem.ai battle по четырем номинациям признаны:

– AI Young Talents – проект SuGuard, система неинвазивного определения уровня глюкозы;

– AI Driving Power – Ustaz AI, решение для автоматизации работы учителя;

– AI Innovators – Robio, диагностическая перчатка на базе ИИ для раннего выявления новообразований;

– Future Builders – стартап NCSPEECH, сервис для сбора и формирования качественных данных для обучения ИИ-моделей.

Финалистами конкурса лучших ИИ-решений среди госорганов стали министерство внутренних дел (в номинации «AI Қауіпсіздік»), Агентство по защите и развитию конкуренции («AI Экономика»), акимат города Астаны («AI Әлеуметтік саясат»), акимат Акмолинской области («AI Өңір»), акимат Карагандинской области («AI Азаматтарға қызмет») и АО «KEGOC» («AI Квазигоссектор»).