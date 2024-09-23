Стали известны победители SportArtFest

Фото: Минкультуры

В Алматинской области состоялся финал республиканского конкурса SportArtFest, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК



Мероприятие проводится в рамках проекта «Ules», который реализуется при поддержке Министерства.

«Цель конкурса - интеллектуальное и творческое развитие, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. В отборочном этапе республиканского конкурса приняли участие около 10 000 молодых людей из более чем 500 населенных пунктов страны. Путевку в финал получили 20 лучших команд. На протяжении трех дней они соревновалась в интеллектуальных и творческих конкурсах», - говорится в сообщении.

По итогам конкурса 1-е место заняла команда Tau stars из области Жетысу, 2-е место - команда «Шу жастары» из Жамбылской области, 3-е место - представители Атырауской области Firdaus.

Победители были награждены благодарственными письмами и денежными призами.