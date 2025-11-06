Стали прокурорами студенты

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В столичном Дворце мо­лодежи прошел интер­активный квест «Город права», организованный молодежным ресурсным центром «Астана жастары». Специалист структуры Дауржан Жумахан рассказал, что акция направлена на повышение правовой культуры молодежи в рамках концепции «Закон и Порядок».

фото Игоря Бургандинова

– Это командное соревнование с элементами тимбилдинга. Мы выбрали самые актуальные проблемы – борьбу с наркоманией, буллингом, мошенничеством. Посредством игрового формата показали, что право – не сухие статьи, а живой инструмент защиты человека, – отметил активист.

Мероприятие собрало около ста студентов столичных колледжей, волонтеров и старшеклассников. Они прошли десять тематических станций: от спортивных и интеллектуальных игр до судебных заседаний.

В игре «Судебные дебаты» студенты примеряли на себя роли прокуроров и адвокатов. На заседании рассматривалось дело о буллинге студента в колледже. Участники обсуждали линию обвинения и защиты подсудимого, приводили статьи закона. Инжу-Маржан Максаткызы, исполняющая в игре роль судьи, внимательно слушала доводы каждого.

– Я оцениваю, как студенты применяют закон к реальной ситуации, каким образом выстраивают аргументацию. Максимум даю 20 баллов. Каждый из участников доказал, что способен мыслить, будто он настоящий юрист, – улыбнулась Инжу-Маржан.

На другой станции команды увлеченно играли в «Домино». На карточках – статьи закона и реальные жизненные ситуации: от бытовых споров до мошенничества в Интернете. Нужно сопоставить, какая норма применяется в каждом случае. Кто делает это быстро и без ошибок, получает больше баллов.

Не менее интересным оказалось задание «Криминалист». Здесь студенты в роли следователей изучали документы, выявляли подделки, проверяли подписи и ИИН.

А рядом в зале шел тимбилдинг – командные спортивные игры. Участники переносили друг друга на веревках, собирали шарики в ведра, соревновались на ловкость и силу.

Студентка второго курса колледжа управления Даяна Назырова, которая учится на юриста, уверена, что такие проек­ты дают молодежи знания и уверенность в себе.

– Мы попробовали себя в разных ролях – от следователя до адвоката. Поняли, как важно знать закон и уметь им пользоваться. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше, – сказала она.

#акция #студенты #прокуроры

