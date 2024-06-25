Старейшее в мире гигантское гнездо страуса обнаружили в Индии

В штате Андхра-Прадеш на юге Индии обнаружено гигантское страусиное гнездо, возраст которого насчитывает 41 тысячу лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету

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Археологи индийского Университета Вадодара рассказали, что гнездо представляет собой массивное сооружение с остатками 911 страусиных яиц, сообщил телеканал NDTV. До момента новой находки ученые находили страусиные жилища размером до трех метров в ширину и вместимостью до 40 яиц.

Участвовавший в раскопках ученый Девара Анил Кумар заявил, что само гнездо и 3,5 тысячи фрагментов скорлупы страусиных яиц доказывают историческое присутствие этих птиц на юге Индии. Исследователи уверены, что это старейшее в мире известное гнездо страуса.

Специалисты продолжат изучать находку, чтобы узнать больше о поведении и среде обитания древних птиц мегафауны (животных, чья масса тела превышает 40-45 килограммов - Прим. ред).