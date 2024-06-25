Старейшее в мире гигантское гнездо страуса обнаружили в Индии

В штате Андхра-Прадеш на юге Индии обнаружено гигантское страусиное гнездо, возраст которого насчитывает 41 тысячу лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету
Археологи индийского Университета Вадодара рассказали, что гнездо представляет собой массивное сооружение с остатками 911 страусиных яиц, сообщил телеканал NDTV. До момента новой находки ученые находили страусиные жилища размером до трех метров в ширину и вместимостью до 40 яиц.
Участвовавший в раскопках ученый Девара Анил Кумар заявил, что само гнездо и 3,5 тысячи фрагментов скорлупы страусиных яиц доказывают историческое присутствие этих птиц на юге Индии. Исследователи уверены, что это старейшее в мире известное гнездо страуса.
Специалисты продолжат изучать находку, чтобы узнать больше о поведении и среде обитания древних птиц мегафауны (животных, чья масса тела превышает 40-45 килограммов - Прим. ред).