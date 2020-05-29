Старейший мужчина на планете умер в Великобритании

Самый старый мужчина Роберт Уэйтон умер в Британии в возрасте 112 лет, сообщила газета Sun, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.
По информации издания, причиной смерти стал рак.
Уэйтон родился в 1908 году в городе Халл в Англии, последние годы жизни провел в городе Алтон. У него было трое детей, десять внуков и 25 правнуков.
В начале апреля Уэйтона признали старейшим живущим мужчиной на Земле. Этот титул перешел к нему после смерти японца Титэцу Ватанабэ, скончавшегося 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней.
Старейшим человеком на Земле является жительница Японии Канэ Танака. В январе она отпраздновала 117-й день рождения.
Фото: Guinness World Records Limited
По информации издания, причиной смерти стал рак.
Уэйтон родился в 1908 году в городе Халл в Англии, последние годы жизни провел в городе Алтон. У него было трое детей, десять внуков и 25 правнуков.
В начале апреля Уэйтона признали старейшим живущим мужчиной на Земле. Этот титул перешел к нему после смерти японца Титэцу Ватанабэ, скончавшегося 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней.
Старейшим человеком на Земле является жительница Японии Канэ Танака. В январе она отпраздновала 117-й день рождения.
Фото: Guinness World Records Limited