Старейший мужчина на планете умер в Великобритании

В мире
Скриншот телепрограммы Good Morning Britain: ITV plc 2020
Самый старый мужчина Роберт Уэйтон умер в Британии в возрасте 112 лет, сообщила газета Sun, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.    

По информации издания, причиной смерти стал рак.

Уэйтон родился в 1908 году в городе Халл в Англии, последние годы жизни провел в городе Алтон. У него было трое детей, десять внуков и 25 правнуков.

В начале апреля Уэйтона признали старейшим живущим мужчиной на Земле. Этот титул перешел к нему после смерти японца Титэцу Ватанабэ, скончавшегося 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней.

Старейшим человеком на Земле является жительница Японии Канэ Танака. В январе она отпраздновала 117-й день рождения.


Фото: Guinness World Records Limited

