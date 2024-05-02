Массовая гибель скота и урожая зафиксирована в Южной Африке

Длительная засуха, которая началась в январе 2024 года на юге Африки, поставила под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © NASA Earth Observatory

Засуха во многом вызвана продолжающимся явлением Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат), которое изменило процесс выпадения осадков в течение вегетационного периода.

По данным исследователей из Центра климатических опасностей (CHC) Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, с конца января до середины марта этого года в некоторых частях Южной Африки выпала половина или меньше обычного количества осадков.

Февраль выдался самым сухим за 40-летнюю историю наблюдений на территории, охватывающей большую часть Замбии, Зимбабве, юго-востока Анголы и севера Ботсваны.

Засуха также затронула домашний скот. В Зимбабве зарегистрировали более 9 000 случаев гибели крупного рогатого скота. Предположительно, как минимум 1,4 млн голов подвергаются высокому риску гибели из-за высохшей травы на пастбищах и отсутствия питьевой воды.