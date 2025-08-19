Starlink запустили в пилотном режиме в казахстанских поездах

70
Дана Аменова
специальный корреспондент

Спутниковый интернет от Илона Маска теперь доступен пассажирам маршрута Астана – Боровое

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал о дальнейших планах по цифровизации железнодорожной отрасли, сообщает Kazpravda.kz

«Пассажирские перевозки» и Jusan Mobile завершили тестирование интернета в поездах. Использовано оборудование мультимедийных сервисов, перенастроенное под спутники OneWeb. Проект испытан на поездах Talgo №3/4 и №67/68. Скорость достигала 100 Мбит/с, задержка не превышала 70 мс. Также запущен пилотный проект с использованием Starlink на маршруте Астана – Боровое», – подчеркнул он.

Глава ведомства подытожил тем, что после пилота в министерстве проработают вопрос масштабирования и постепенного расширения сервиса спутникового интернета в поездах, курсирующих по разным направлениям. 

Ранее стало известно, что интернет от Илона Маска официально заходит в Казахстан. Об этом американский миллиардер объявил у себя на странице в соцсети Х

#интернет #поезда #Starlink

