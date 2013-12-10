Стартовал телесериал

Культура
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21В Астане в «?азмедиа орталы?ы» состоялся брифинг для СМИ, в котором приняли участие писатель, драматург, лауреат Государственной премии РК Дулат Исабеков, заместитель председателя РТРК «Казахстан» по производству Кайнар Олжай и один из режиссеров телесериала «Апке» Нургельды Садигулов.

Пьеса «Апке» («Старшая сестра») была написана Дулатом Исабековым в 1977 году и уже более 30 лет идет на сцене Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэ­зова в Алматы, являясь одной из самых популярных постановок. Она собирает огромную аудиторию театралов как старшего, так и младшего поколений.

Первую пьесу – «Приемные дни ректора» – Д. Исабеков написал в 1976 году. Вторая пьеса – «Апке» – получила первую премию на респуб­ликанском конкурсе в 1977 году как лучшее драматургическое произведение. По словам Дулата Исабекова, в образе главной героини он хотел показать мужество, самоотверженность и красоту внутреннего мира всех казахских женщин. Камажай воспитывает своих младших братьев Омара, Тимура и сестренку Назилю. Несмотря на молодость, Камажай становится для них Мамой, но, повзрослев, младшие братья и сестра не оценили ее жертвы. Они постепенно покидают свой дом, не стремясь отблагодарить старшую сестру, которая отказала себе в детстве и юности ради их благополучия.

– И вот пьесой заинтересовались кинематографисты, – говорит автор. – Меня знакомили со сценарием, но я ответил, что у вас есть сюжет, идея, а как вы ее воплотите на экране, оценит зритель, посмотрев все 16 серий. Я тоже буду внимательно смотреть телесериал и после завершения показа с удовольствием приму участие в обсуждении.

Режиссер телесериала Нургельды Садигулов подчеркнул, что проблема, поднятая в этом произведении, касается не только казахов – это человеческая проблема в целом. «Уверен, что сериал заденет сердца всех, кто его посмотрит, даже самых равнодушных, и повлияет на устранение пробелов в воспитании наших детей. Надеюсь, что он получит признание и за рубежом», – сказал он. А советник председателя РТРК «Казахстан» Нуртлеу Имангалиулы отметил, что с «Апке» начинается эпоха казахского национального телесериала.

Режиссером-постановщиком выступил Мурат Бидосов, главные роли исполнили молодые талантливые актеры Рита Кумискалиева, Дарын Шыныбек, Куаныш Керимкулов, Айдана Аскар, Али Турсынханов и другие.

Максут ИРЖАНОВ

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