Ставка на мирный атом: как добывают уран на месторождении «Инкай» в Туркестанской области

С 2002 года на руднике добыли почти 40 тысяч тонн урана

Фото: Ерлан Омаров

В рамках Года рабочих профессий нацкомпания «Казатомпром» организовала пресс-тур на месторождение «Инкай» в Сузакском районе, которое находится почти в 450 километрах от Шымкента, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Журналисты побывали на производственных участках предприятия, посетили геотехнологический полигон и пообщались с сотрудниками, проживающими в вахтовом лагере.

Генеральный директор ТОО «СП Инкай» Биржан Жылкайдаров рассказал о том, как идет извлечение металла из недр земли. На одном из самых больших месторождений ежегодно добывают около 3 тысяч тонн природного урана. Для этого там ежедневно трудятся более 800 человек из разных регионов страны, в том числе жители близлежащих населенных пунктов.

Заместитель гендиректора по экономике и финансам Олжас Жұмабай добавил, что «Инкай» одно из самых крупных казахстанских месторождений урана с низкой себестоимостью добычи. «Казатомпром» владеет 60% акций, 40% принадлежат канадской компании Cameco.

В число основных клиентов входят операторы атомных электростанций. Готовая продукция поставляется в страны Азии, Северную Америку и Европу.

Заместитель генерального директора по производству Ансельм Диракка считает, что атомная энергетика станет перспективным направлением, способствующим развитию экономики.

В частности, нацкомпания «Казатомпром» ведет разработку 27 участков, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Одним из наиболее крупных из них является ТОО «СП Инкай», которое было создано в марте 1996 года.

«Наша основная деятельность – бурение, добыча, переработка, экспорт и продажа урана. Мы стремимся обеспечить энергетическую безопасность, используя экологически чистые технологии, применяя исключительно признанный МАГАТЭ метод подземного скважинного выщелачивания. Первый технологический блок предприятия был запущен в марте 2002 года. Общий объем добычи металла за эти годы составил почти 40 тысяч тонн урана», – уточнил омбудсмен Маратбек Оразов.

Добыча урана представляет собой полностью автоматизированный процесс, исключающий прямой контакт человека с урановой рудой. Это достигается за счет использования технологии подземного выщелачивания, которая позволяет извлекать уран из руды в жидком виде, без необходимости проведения традиционных горных работ.

«На участке «Сателлит-2» происходит переработка продуктивных растворов. Сначала уран осветляется в пескоотстойнике, затем сорбируется на специальной смоле. После насыщения смола промывается и уран извлекается. Далее концентрат сушится и фасуется в бочки. На участке ежегодно перерабатывается 30 млн кубометров раствора, а готовая продукция – пероксид урана – упаковывается в более чем 11 000 бочек», – прокомментировал начальник управления переработки Айбек Айдымбеков.

Рядом в физико-химической лаборатории в две смены на трех участках круглосуточно трудятся 26 сотрудников.

«Мы круглосуточно контролируем весь процесс, начиная от добычи и переработки до получения готовой продукции. Пробы анализируются на содержание урана, железа, примесей других химических элементов. Чтобы исключить отклонения, требуется убрать лишнее и сконцентрировать уран в чистом виде, что и гарантирует качество. Производство урана находится под строгим контролем и не несет больших рисков, чем другие металлургические предприятия», – отметил начальник лаборатории Евгений Маджара.

Директор рудника «Инкай» Алибек Асауов сообщил, что общая площадь полигона составляет 375 кв. км.

«Жидкий уран, измеряемый в миллиграммах на литр, извлекается из земли и отправляется для дальнейшей переработки на завод. Здесь добывается до 10 тонн урана в сутки. В будущем планируется увеличить мощность на 15-20 процентов. Сотрудники работают вахтовым методом. Смена может длится 14 дней. Для рабочих созданы все условия, им предоставляется транспорт, жилье и питание», — говорит он.

К слову, чтобы добыть около 8-10 тонн урана в сутки расходуется 500 до 800 тонн серной кислоты. Специалисты уверены, что на месторождении запасов достаточно на ближайшие десятилетия.

«Через систему технологических скважин подаются слабокислые выщелачивающие растворы, которые растворяют уран. По сути, на поверхности мы видим только технологические трубопроводы. Металл не контактирует с окружающей средой, тем более что он находится в растворенном соединении. Он не пылит, его невозможно потерять, поэтому весь процесс четко контролируется. Серная кислота полностью реагирует с породой, а рудные горизонты возвращаются в естественное состояние», – пояснил начальник управления добычи Степан Третьяков.

Пернебек Дауылбаев за 24 года прошел трудовой путь от охранника до супервайзера по строительству геотехнологического полигона. Он постоянно повышает квалификацию, осваивая новые знания, проявляя работоспособность, ответственность и организаторские способности. Все это необходимо, чтобы контролировать строительство и работу станций и наблюдать за производственным маршрутом урана.

«Сейчас отвечаю за строительство скважин на полигоне, но мечтаю когда-нибудь дорасти до директора. Мне бы хотелось, чтобы и мои пятеро детей выбрали такую профессию, поскольку у уранового производства большое будущее. На нашем опыте можно убедиться, что это безопасно», – резюмировал собеседник.

Напомним, Казахстан занимает лидирующую позицию в отрасли, ежегодно покрывая около 40% потребности мировой атомной энергетики. В 2025 году объемы производства урана ожидаются на уровне 25 000 - 26 500 тонн.