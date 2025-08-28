В июле 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам физических лиц в тенге достигла 14,3%, установив новый максимум с начала XXI века, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это чуть выше июньского значения (14,2%) и является самым высоким уровнем за последние более чем 20 лет. Тем не менее, показатель все еще не дотягивает до абсолютного исторического рекорда - 16,7% в декабре 1996 года.

Наиболее привлекательными остаются краткосрочные вклады сроком от 1 до 3 месяцев: по ним ставка стабильно держится на уровне 16,3% третий месяц подряд. В сегменте вкладов от 3 месяцев до 1 года также наблюдается рост - с 14,1% до 14,2%.

Средняя ставка по депозитам юридических лиц остается без изменений с апреля - 15,4%.

По данным за июль, средневзвешенная ставка по тенговым кредитам для физических лиц и индивидуальных предпринимателей выросла с 20,5% в июне до 21,9%. Подобные колебания частично объясняются изменениями доли беспроцентной рассрочки в структуре кредитов.

Для юридических лиц ставка осталась на уровне предыдущего месяца - 19,1%.