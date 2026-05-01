Стая бродячих собак напала на женщину в Алматы

Инцидент произошёл во дворе ЖК «Аспан Сити»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В социальных сетях вновь завирусилось видео нападения стаи бездомных собак на женщину. Очевидец снял происходящее с верхнего этажа жилого комплекса «Аспан Сити».

Ролик распространился в популярных пабликах и вызвал широкий общественный резонанс.

На кадрах видно, как несколько собак окружают женщину во дворе среди припаркованных автомобилей. Обстоятельства произошедшего и состояние пострадавшей уточняются.

По словам пользователей Сети, подобные случаи вызывают серьёзную обеспокоенность, так как бродячие собаки свободно передвигаются по жилым кварталам. Некоторые отмечают, что проблема безнадзорных животных требует системных решений, поскольку риски для безопасности, в том числе детей, сохраняются.

«В городе бегают стаи собак...», «А если бы это был ребёнок, я боюсь представить...», «Почему не могут решить проблему с бродячими собаками...», - пишут пользователи в комментариях под видео.

Обеспокоенные интернет-активисты требуют усиления контроля и принятия мер со стороны городских служб.

Ранее в Кокшетау бродячие собаки атаковали беременную женщину. Кроме того, в феврале в Алматинской области женщина также пострадала в результате нападения стаи животных. За прошедший год от укусов собак пострадали 41 366 казахстанцев, из них 23 134 человека - вследствие атак безнадзорных животных.

#нападение #собаки #бездомные животные

