Стенд для профориентации школьников придумал студент из Кентау

Год рабочих профессий
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Студент Кентауского колледжа создал уникальный стенд для профориентации школьников, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

Фото: Минпросвещения

Четверокурсник Кентауского политехнического колледжа Улугбек Бахтияров разработал и собрал учебный стенд для подготовки рабочих кадров.

ASAR-1 — это образовательный стенд, объединяющий инженерные специальности. С его помощью можно познакомиться с основами 13 инженерных и технических направлений. Стенд помогает осознанно подойти к выбору будущей профессии. На нем выполняются практические задания по направлениям: электроника, автоматизация, программирование и мехатроника.

Стенд включает в себя 22 различных сенсора и компонента, в том числе датчик температуры и влажности DHT11, звуковой датчик, сенсор утечки газа, модуль RFID, модули Bluetooth и Wi-Fi, ультразвуковой датчик, сервомоторы, дисплей, светодиоды, реле и другие элементы.

«Я хотел, чтобы школьники могли не просто мечтать о профессии, а уже в школе начать к ней готовиться», — говорит Улугбек Бахтияров.

По словам автора проекта, на создание стенда ушло шесть месяцев непрерывной инженерной работы и поисков. ASAR-1 приобретает особую значимость в рамках объявленного в стране Года рабочих профессий. Этот стенд может быть широко распространен — от сельских школ до учебных заведений в крупных городах — и внести вклад в повышение престижа технических специальностей и раннюю профориентацию молодежи.

#студент #Кентау

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