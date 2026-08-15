Гражданское общество – соавтор реформ

Статьи,Мнения
Бауыржан Айнабеков, вице-президент Гражданского альянса Казахстана

Инициированная Президентом Касым-Жомартом Токаевым трансформация институциональной архитектуры и глубокая перестройка государственной системы получили свое концептуальное и правовое воплощение в новой Конституции. Она не просто закрепила произошедшие изменения, но и задала новые принципы взаимодействия государства и общества, усилив роль гражданских институтов и общественного контроля. Одним из ключевых направлений этой модернизации становится качественное изменение роли неправительственного сектора – от наблюдателя за государственными процессами к полноценному участнику общественного развития.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гражданский альянс Казахстана сегодня выступает главным консолидирующим звеном между государством и третьим сектором. Формула «Слышащее государство» кардинально изменила правила игры в регионах: общественные организации перестали быть просто просителями или сторонними наблюдателями. Мы стали полноправными соавторами реформ и экспертным фильт­ром для принимаемых властью решений.

Нынешний этап модернизации требует от институтов граж­данского общества перехода от эмоциональной критики к глубокой профессиональной экс­пертизе. Через площадки Граж­данского альянса, общественные советы и открытые диалоги мы транслируем реальные запросы граждан напрямую в кабинеты власти. Принцип «Разные мнения – единая нация» реализуется на практике именно тогда, когда общественные институты имеют легитимные, работающие инструменты влияния на государственную политику.

Провозглашенный Главой государства принцип «Закон и Порядок» находит свое практическое воплощение через системное усиление механизмов общественного контроля. Принятие профильного закона об общественном контроле дало гражданскому сектору мощные, четко прописанные правовые рычаги. Для Гражданского альянса это означает жесткий мониторинг прозрачности местных бюджетов, качества строительства социальных объектов, дорог и распределения земельных ресурсов.

Политическая подотчетность власти, о которой шла речь в первой части, обеспечивается не только выборами, но и ежедневным контролем со стороны независимых общественных объединений. Особое значение это имеет для Алматинской области, где динамично развиваются пригородные зоны и сельские территории. Там, где есть сильный общественный контроль, минимизируются рис­ки коррупции, местничества и правового нигилизма.

Политическая модернизация не принесет долгосрочного эффекта, если не изменится социальная этика. Именно поэтому концепция «Адал азамат» («Ответственный гражданин») лежит в основе всей работы Гражданского альянса. Наша задача как общественного объединения – пропагандировать в обществе культуру созидательного активизма, честного труда и личной ответственности за судьбу своей страны.

Ярким примером такой синергии стала общенациональная программа «Таза Қазақстан». Гражданский альянс и сотни НПО по всей стране превратили эту инициативу из банальной уборки территорий в мощное экологическое движение. Это формирование новой бытовой культуры, где бережное отношение к своей земле, к своему городу или селу становится внутренней потребностью каждого казахстанца. Ответственный гражданин – это тот прочный фундамент, на котором держится обновленная политическая система.

Казахстан уверенно уходит от имитационных демократических практик прошлого. Создание диалоговых площадок нового типа, таких как «Халық кеңесі», закрепляет институциональный статус гражданского общества на общегосударственном уровне. Это прямые каналы связи, где голос общественности звучит весомо и авторитетно. В таких структурах сосредоточен колоссальный экспертный потенциал, способный оперативно реагировать на любые социальные вызовы.

Для нас, представителей Граж­данского альянса Казахстана, этот курс означает кратное увеличение ответственности перед населением. Мы обязаны не просто фиксировать локальные проблемы, а предлагать государству готовые, детально просчитанные социальные и экономические решения. Модернизация – это не абстракт­ный лозунг, это кропотливая совместная работа государства, бизнеса и гражданского сектора ради повышения качества жизни каждого казахстанца.

#мнение #конституция #Конституционная реформа

Популярное

Все
Мегаполис цветет
Модернизация во имя талантов из глубинки
Женское лицо IT-сообщества
Песни, которые не стареют
Ускользающее лето
Философия мастерства
Курсай. Двенадцать лет спустя
Закон Республики Казахстан О кредитной рейтинговой деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов
В Алматы поздравили ветерана со 100-летием
Миссия – объединить людей
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Comic Con Astana побил рекорд
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
«Принцесса цирка» открыла сезон
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
В Алматы отключили свет
Дом культуры за 658 млн тенге открыли в Алматинской области
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Масштабный блэкаут поставил под угрозу срыва концерт Канье Уэста в Алматы
17 лет скрывался в Европе: участника убийства осудили в Алматы
Будет построена новая школа
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Первый ранец Али
Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство школы в Астане
Сократить дефицит ученических мест
Обеспечить прозрачность и единообразие
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Атырау становится центром вагоностроения
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации

Читайте также

Миссия – объединить людей
Курсай. Двенадцать лет спустя
Женское лицо IT-сообщества
Философия мастерства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]