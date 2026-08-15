Гражданское общество – соавтор реформ
Бауыржан Айнабеков, вице-президент Гражданского альянса Казахстана
Инициированная Президентом Касым-Жомартом Токаевым трансформация институциональной архитектуры и глубокая перестройка государственной системы получили свое концептуальное и правовое воплощение в новой Конституции. Она не просто закрепила произошедшие изменения, но и задала новые принципы взаимодействия государства и общества, усилив роль гражданских институтов и общественного контроля. Одним из ключевых направлений этой модернизации становится качественное изменение роли неправительственного сектора – от наблюдателя за государственными процессами к полноценному участнику общественного развития.