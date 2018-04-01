Стенографисты официально "исчезли" в России

Профессия стенографиста в России перестала официально существовать, такой приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает Lenta.ru.
Ссылаясь на интернет-ресурс "Фонтанка", агентство сообщает, что решение об упразднении профессии стенографиста объясняется невостребованностью этого вида деятельности.
Должности "Секретарь-стенографистка", "Стенографистка" и "Заведующая машинописным бюро" упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Наибольшая необходимость быстро записывать речь сегодня существует в суде. Арбитражный суд России предусматривает ведение аудиопротоколов судебных заседаний, однако при рассмотрении гражданских и уголовных дел протоколы ведут секретари – как правило, они набирают текст на компьютере.
В декабре россияне назвали самые бесперспективные профессии с точки зрения начала карьеры. По мнению жителей страны, это разнорабочий, дворник и таксист. Наиболее перспективными они сочли профессии помощника специалиста в финансовой организации, юриста, рядового полиции.