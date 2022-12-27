Степень изношенности канализационно-очистных сооружений в некоторых городах превышает 90% – премьер

Как отметил глава Правительства, в крупных городах канализационные сооружения были построены еще в 50-70-х годах прошлого столетия, поэтому эффективность их работы крайне низкая. Вместе с тем объем сточных вод ежегодно растет, предельная нагрузка на объекты их очистки увеличивается.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

План по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС) в крупных и малых городах рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил, что по поручению главы государства в период с 2023-2028 годы планируется построить либо реконструировать КОС в 68 городах республики.

На сегодня работа начата по трем проектам в городах Сарыагаш, Атырау и Форт-Шевченко. На следующий год предусмотрены средства на реализацию еще трех проектов в Актау, Ленгере и Шымкенте. По остальным 62 городам выработаны подходы к финансированию, предусматривающие привлечение международных финансовых организаций и трансфертов из республиканского бюджета. Так, на первом этапе планируется реализовать 17 проектов (2023-2026 гг.), на втором этапе – 26 проектов (2024-2027 гг.), на третьем этапе – 19 проектов (2025-2028 гг.).

О планах по модернизации КОС в разрезе регионов доложили акимы Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, Алматинской области – Марат Султангазиев, Астаны – Женис Касымбек.

Премьер-министр напомнил, что на расширенном заседании Правительства глава государства подверг справедливой критике проводимую работу по строительству и модернизации КОС, в частности, из-за затягивания процессов планирования и финансирования.

«Сегодня степень изношенности ряда канализационно-очистных сооружений по стране составляет более 60%. А в некоторых городах и вовсе превышает 90%. Это, например, Кокшетау, Семей, Конаев, Аркалык и другие», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в крупных городах канализационные сооружения были построены еще в 50-70-х годах прошлого столетия, поэтому эффективность их работы крайне низкая. Вместе с тем объем сточных вод ежегодно растет, предельная нагрузка на объекты их очистки увеличивается.

«Вопросы строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений имеют важное значение. Причем не только для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, но и в части влияния на экологию. Необходимо реализацию каждого проекта держать на строгом контроле», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В этой связи премьер-министр отметил необходимость в месячный срок утвердить графики реализации каждого проекта и ежеквартально информировать Правительство о ходе их исполнения, обеспечить оперативную разработку и утверждение всей необходимой технической документации, а также в двухмесячный срок изучить международный опыт и внести предложения по дальнейшей переработке отходов очистных сооружений.

«В развитых странах уже давно применяются технологии с получением электроэнергии, биогаза и удобрений. Есть и у нас положительный опыт – в Шымкенте образуемые отходы перерабатываются для выработки электроэнергии. Такие примеры надо масштабировать», — заключил Алихан Смаилов.