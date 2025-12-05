Стертые границы

В моей юности Интернета не было, и люди в бытовом информацион­ном плане довольствовались слухами и сплетнями. Достаточно было кому-нибудь сболтнуть что-то, и скоро об этом говорил весь район. Но что хорошо, этим же условным районом народная молва и ограничивалась. Сейчас же благодаря Интернету стерлись все границы, причем не только дозволенного.

«Есть знакомый айтишник?» – с волнением обратилась ко мне подруга. Оказывается, ее в прямом смысле терроризирует бывший парень. Поначалу он был очарователен, внимателен и казался таким современным. Всегда хотел знать, как проходит ее день, и просил фотографии, чтобы скрасить свои рабочие будни. Это льстило.

Но постепенно его тон изменился. «Почему на этом фото ты так близко с этим мужчиной? Кто тебе поставил лайк под постом? Удали его из друзей», – такие фразы звучали все чаще. Потом он начал требовать ее пароли от соцсетей, оправдывая это тем, что в любви не должно быть секретов. И подруга, желая доказать свое доверие, согласилась.

Но очень быстро поняла, что сделала ошибку. Он писал грубые сообщения от ее имени мужчинам, удалял из друзей, а потом даже установил на ее телефон шпионское приложение, поз­воляющее ему видеть все ее звонки и сообщения. Когда она узнала об этом, то попыталась с ним расстаться. Но тут начался настоящий кошмар.

Он начал писать под ее постами унизительные комментарии с фейковых аккаунтов, распускал про нее разные слухи, шантажировал ее личными фотографиями, сделанными в моменты полного доверия. Подруга чувствовала себя абсолютно беспомощной и напуганной. Она сменила номер телефона, почту, всюду его заблокировала. Но он находил новые способы выйти на связь и потрепать нервы.

Цифровое насилие – не менее болезненная и разрушительная форма абьюза, которая стирает границы между офлайн и онлайн. Сегодня это стало реальностью, с которой может столкнуться абсолютно любой, кто пользуется гаджетами. Ведь все, что однажды попало в Интернет, остается там навсегда.

Да я и сама сталкивалась с подобным, когда мужчины из приложения для знакомств каким-то образом вычисляли мой номер телефона и другие личные данные и названивали, не принимая отказа.

– Звонить мне можно, если только я сама даю номер, – объясняла я. – И вообще, сейчас есть куча мессенджеров, куда можно сначала постучаться и договориться о созвоне.

Но более продвинутые в цифровом отношении, чем я, абьюзеры – а это именно они и есть – не имеют понятия о личных границах. Благо есть возможность блокировать нежелательных абонентов. Но такие моменты оставляют очень неприятный осадок и негативно сказываются на психике женщины.

Первое, о чем нужно знать жертве цифрового насилия, это то, что она ни в чем не виновата. И если она не в состоянии справиться сама, то нужно обратиться за помощью.

Важно обеспечить цифровую гигие­ну, настроить конфиденциальность, возможно, сохранить доказательства преследования. Цифровое насилие многолико, и жертве может понадобиться психологическая, юридичес­кая помощь, которую могут оказать в профильных организациях. А если по-настоящему страшно, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Никто не имеет права вторгаться в личную жизнь другого человека без его согласия, какими бы стертыми ни казались иногда границы.

