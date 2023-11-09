Столетие Сокпакбаева и Тлендиева включат в Календарь памятных дат ЮНЕСКО

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Госсекретарь РК Ерлан Карин сообщил, что поддержана казахстанская заявка о включении в Календарь памятных дат ЮНЕСКО 100-летия Бердибека Сокпакбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Liter.kz.

- В ходе 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО были поддержаны казахстанские заявки о включении в Календарь памятных дат ЮНЕСКО 100-летия писателя Б. Сокпакбаева в 2024 году и 100-летия композитора, дирижера, домбриста, педагога Н.Тлендиева в 2025 году. Также поддержана совместная заявка Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана о праздновании 950-летия первого энциклопедического словаря тюркских языков “Дивани лугат ат-Турк”, написанного в 1074 году Махмудом аль-Кашгари, – написал Карин.

Он также добавил, что решения Генеральной конференции ЮНЕСКО будут способствовать популяризации казахской культуры в мире.