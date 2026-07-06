Столичные учителя сделали необычный подарок ко Дню города

День столицы

Через песню педагоги особо подчеркнули, что Астана стала символом независимого Казахстана

Фото: акимат Астаны

В честь Дня столицы учителя многофункционального комплекса Tanym в Астане выразили свое особое уважение и теплые чувства к городу через творческий подарок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Педагогический коллектив исполнил к празднику песню «Бар әлемді тамсандырған гүл Астана» и направил добрые пожелания процветанию родного города и развитию страны, передает официальный сайт столичного акимата.

Эта необычная инициатива наглядно показала, что учителя не ограничиваются только обучением, но и популяризируют национальные ценности, демонстрируя молодому поколению пример патриотизма и любви к родине.

Через песню педагоги особо подчеркнули, что Астана стала символом независимого Казахстана и является гордостью страны как великолепный город, привлекший внимание всего мира.

Праздничное исполнение подарило публике приподнятое настроение и усилило чувство гордости за столицу.

Творческий подарок учителей обогатил содержание праздничных мероприятий ко Дню Астаны, став ярким выражением единства, согласия и искренней любви к родному краю.

Астана — это город инноваций, созидания и светлого будущего. В этой связи педагоги многофункционального комплекса Tanym поздравили казахстанцев с Днем Астаны и пожелали нашей стране мира, народу — благополучия, а столице — дальнейшего процветания и развития.

#Астана #акимат #День столицы #подарок

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