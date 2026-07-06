В День столицы в Астане родились 24 малыша

Все мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

День столицы для жителей Астаны ознаменовался не только праздничными мероприятиями, но и радостными событиями в родильных домах. С полуночи 6 июля в столице появились на свет 24 новорожденных - 15 мальчиков и 9 девочек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

В Городском перинатальном центре родились 7 детей - 4 мальчика и 3 девочки. В Многопрофильной городской больнице №2 на свет появились 9 малышей - 8 мальчиков и 1 девочка.

В Многопрофильной городской больнице №3 родились 8 детей - 3 мальчика и 5 девочек.

Все мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением медицинских работников, получая необходимую помощь и уход.