Стоп, снято!: какие фильмы покажут на кинофестивале «Бастау» в Алматы

Культура, Кино
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Аменова Дана
Корреспондент

С 12 по 16 декабря ценители искусства соберутся на XI международном кинофестивале студенческих и дебютных фильмов «Бастау», передает корреспондент Kazpravda.kz  

Торжественное открытие фестиваля состоится сегодня 12 декабря в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. Вести церемонию открытия будут Майя Веронская и Санжар Мади.

Фильм-открытие – историческая драма «Заложники войны» режиссера Елдара Капарова.

В основу этой картины положена реальная история и судьба японского юноши, курсанта императорского училища Ахико Тэцуро, попавшего в советский плен после Второй мировой войны. В лагере молодой японец встречает настоящего героя войны, казаха Акажана, который служил в Советской армии и участвовал в наступлении на Берлин. После был отправлен на Японскую войну, где получил ранение и попал в плен. По возвращении Акажан был осужден как "предатель и враг народа"…

Фильм был создан интернациональной командой во главе с продюсерами Борисом Чердабаевым, Алией Увальжановой, Сано Синдзю и Шуичи Есимура. Роли главных героев исполнили Сырым Кашкабаев (Казахстан) и Эйсаку Огасавара (Япония).

Для участия в фестивале поступило свыше 700 заявок из разных стран, среди которых Испания, Франция, Румыния, Польша, Иордания, Индия, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан и другие.

Особый интерес в этом году вызывает международный конкурс дебютных полнометражных игровых фильмов BASTAU DEBUTS, куда вошли 10 картин, которые уже навели шороху на крупных кинофестивалях класса «А» по всему миру.

Здесь и испанская «20 тысяч пород пчёл», выигравшая приз на Берлинском кинофестивале, и картины «Если бы только я мог впасть в спячку» (Монголия, Франция, Швейцария, Катар) и «Иншаллах мальчик» (Иордания, Катар, Саудовская Аравия, Франция) – участники Канн-2023. Российская лента «Клетка ищет птицу», мировая премьера которой также состоялась на Берлинале.

От Узбекистана участвует «Воскресенье» Шокира Холикова – победитель многих международных кинофестивалей. А Казахстан представлен сразу двумя работами – «Степью» Максима Акбарова и «Глобусом» Даулетжана Махмута.

Не менее насыщенной станет и внеконкурсная программа.

«В рамках фестиваля пройдет мастерская Almaty Film Lab для режиссеров с проектами короткометражных игровых и документальных фильмов. Победителей ждут денежные призы. Общий призовой фонд лаборатории составляет 7 млн тенге. Одним из гостей «Бастау» станет известный британский продюсер Пол Бретт, за плечами которого более чем 30 полнометражных фильмов разных жанров. Самый известный из них – оскароносный «Король говорит!» режиссера Тома Хупера, где Пол работал исполнительным продюсером. В рамках своего визита Пол проведет мастер-класс на тему «Как сделать ваш фильм заметным для мира», — отметили организаторы.

Кроме того, гостей фестиваля ждет онлайн мастер-класс по сценарному мастерству известного американского сценариста, продюсера и писателя Джеймса В. Харта, сценариста таких знаменитых картин, как «Капитан Крюк» Стивена Спилберга (1991), «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы (1992), «Контакт» Роберта Земекиса (1997), «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» Яна де Бонта (2003), «Сахара» Брека Эйснера (2005), «Август Раш» Керстена Шеридана (2007) и другие.

Напомним, организаторами фестиваля традиционно выступают кинокомпании Tanaris Production и A-Team при поддержке акимата Алматы и Министерства культуры и информации. Стоит отметить, что фестиваль впервые поддержало посольство Франции в Казахстане.

В рамках данного сотрудничества пройдут ряд мастер-классов и презентации киношколы La CinéFabrique и ассоциации DOCMONDE, подписание меморандума между анимационной школой RUBIKA (Франция) и Казахской национальной академией искусств им. Т. Жургенова и «Казанимацией».

#кино #фестиваль #фильмы #Бастау

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