Сахарные заводы Казахстана смогут закупить сырье без уплаты пошлин

Правительство, Экономика
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На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), прошедшем 30 марта 2023 года в онлайн-формате, участники поддержали предложение Казахстана на беспошлинный ввоз сахара-сырца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Благодаря тарифной льготе отечественные сахарные заводы получат возможность закупить сырье без уплаты пошлин для загрузки своих мощностей, что в конечном итоге положительно отразится на цене готового продукта.

Казахстанскую сторону возглавил и.о. заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. 

«Как показала практика прошлых лет, поставки сахара из соседних стран, которые занимали до 90% казахстанского рынка, подвержены различным факторам и нестабильны. Наша страна приняла решение о развитии собственной сахарной промышленности, для чего сейчас, ввиду нехватки достаточного объема собственного сырья, нам необходим ввоз сырца из третьих стран», – заявила на заседании ЕЭК вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. 

Утвержденная на Совете ЕЭК тарифная квота на беспошлинный ввоз сырца на предстоящие 9 месяцев этого года составляет 350 тысяч тонн. Стороны договорились осенью вернуться к этому вопросу и при необходимости пересмотреть объем квоты с учетом нового урожая.  

В Казахстане в 2022 году сахарные заводы произвели 283 тысячи тонн сахара (33 тысячи тонн свекловичного и 249,9 тысячи тонн тростникового), загрузка составила 50%. За январь-февраль 2023 года – 51,5 тысячи тонн сахара, импортировано 40,4 тысячи тонн.

В настоящее время в рамках «оборотной схемы» акиматы областей выделили сахарным заводам 18 млрд тенге для своевременного закупа сырья, модернизации мощностей, что позволяет производить сахар в достаточном для внутреннего потребления объеме и по стабильной цене. 

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