Страны Центральной Азии и Китай сотрудничают по линии госуправления

В Пекине состоялся семинар по государственному управлению с участием руководителей академий госуправления Китая и стран Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана, передает Kazpravda.kz

В ходе визита участники изучили китайский опыт в области госуправления, включая инновационные проекты, и обсудили перспективы совместных инициатив.

В первый день программы визита состоялась официальная встреча председателя управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихана Байменова с первым вице-президентом Китайской национальной академии управления господином Ли И.

Ли И отметил, что созданная в прошлом году Сеть академий госуправления имеет высокое значение для обмена опытом и наращивания потенциала ее участников. Он также подчеркнул особую роль Астанинского хаба госслужбы в этом сообществе как международной признанной платформы в области госуправления и госслужбы.

Алихан Байменов отметил, что сеть академии является хорошей институциональной основой для постоянного обмена опытом и знаниями, и прошлогодние инициативы активно реализуются. В этом году Казахстан посетила делегация Китайской академии, возглавляемая исполнительным вице-президентом Си Чунтао, а также руководство и профессора Академий управления провинций Ганьсу и Синьцзянского производственно-строительного корпуса.

Во второй день состоялся семинар "Совместная работа по модернизации управленческого потенциала", на котором выступили руководители академий госуправления Китая и всех стран Центральной Азии, а также представители Хаба.

В рамках программы визита делегации стран-участников сети также познакомились с деятельностью Академии госуправления г. Ханчжоу, платформы управления “Городской мозг Ханчжоу”, а также двух крупнейших цифровых компаний КНР.

Компания iFLYTEK (Пекин) продемонстрировала разработки ИИ в области синхронного перевода, образования, медицины и других направлениях.

Компания “AliBaba” (Ханчжоу) представила участникам свои достижения за 25 лет, начиная от электронной коммерции до разработок в области медицины, туризма, образования и т.д.

Успешными примерами местного самоуправления и возрождения сел поделились деревни Цзиньшань и Сяогучэн, расположенные в провинции Чжэцзян.

В 2023 году в Пекине было подписано соглашение о создании Китайско-Центральноазиатской сети академий государственного управления, в которую вошли академии государственного управления шести стран: Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также Астанинский хаб государственной службы. Цель сети — обмен опытом и знаниями в области трансформации государственного управления, включая подготовку и переподготовку кадров.