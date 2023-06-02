Токаев пригласил европейских партнеров участвовать в развитии портов Каспийского моря

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на второй встрече лидеров в формате «Центральная Азия – Европейский Союз» предложил разработать Стратегию развития транспортно-логистического сотрудничества между странами ЦА и Евросоюза, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: portaktau.kz

«Центральная Азия является своеобразным мостом для более чем 80% сухопутных транзитных перевозок по маршруту Китай – Европа. При этом на текущем этапе стратегическое значение приобрел Транскаспийский международный транспортный маршрут. Считаю, он способен значительно повысить уровень взаимодействия между нашими регионами», – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе недавнего государственного визита в КНР с китайскими партнерами было запущено строительство логистического терминала в городе Сиане. Ожидается, что данный порт станет важным хабом для отправки прямых контейнерных поездов через территорию Центральной Азии в Европу.

«Мы также договорились о сопряжении Транскаспийского маршрута с китайской инициативой «Пояса и пути». Хочу отметить, что в прошлом году через эту транспортную артерию было перевезено около 1,7 миллиона тонн груза – это в 2 раза больше показателя 2021 года», – сказал президент.

Он подчеркнул, что, по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, Транскаспийский маршрут еще более расширит свой потенциал с увеличением ежегодной пропускной способности до 250-300 тысяч контейнеров к 2030 году.



«Для достижения этих показателей мы ведем работу по внедрению цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Подписана Дорожная карта по синхронному устранению «узких мест» и развитию Транскаспийского маршрута по территориям Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции», – поделился Токаев.

В ходе встречи президент пригласил европейских партнеров принять активное участие в развитии портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических складов.



По его мнению, дополнительные возможности для европейских экспортеров представляет развитие реверсного транзита грузов по Транскаспийскому маршруту.

«Кроме того, Казахстан готов к совместной работе с европейскими партнерами по сопряжению Транскаспийского маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и мега инициативой «Global Gateway», – обозначил глава государства.

Для сопряжения этих масштабных проектов он предложил разработать Стратегию развития транспортно-логистического сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейского Союза.