Стрельба по АЭС – самоубийство

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине и предоставить доступ к ней международным инспекторам.

– Любая атака на атомную электростанцию – это самоубийство, – заявил Антониу Гутерриш 8 августа на пресс-конференции в Японии, где он принимал участие в мероприятиях по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы. – Я надеюсь, что эти нападения прекратятся и что МАГАТЭ сможет получить доступ к станции.

ООН не возлагает ответственность за обстрелы ЗАЭС ни на одну из сторон военных действий в Украине из-за недостаточности проверенной информации о ситуации на станции. При этом Антониу Гутерриш также отметил, что риск ядерной конфронтации вернулся спустя десятилетия, и призвал ядерные державы взять на себя обязательство не применять оружие первыми.

– Я думаю, что если ядерные вооружения будут применены, то, скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать, – сказал он, отвечая на вопрос японского журналиста о реакции ООН на возможное применение ядерного оружия одной из держав.

Российская и украинская стороны обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Тем временем МАГАТЭ предуп­реждает о риске ядерной катаст­рофы.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 6 августа выразил серьезную обеспокоенность обстрелом Запорожской АЭС, заявив, что речь идет о «вполне реальном риске» ядерной катастрофы. Гросси потре­бовал допустить на объект делегацию МАГАТЭ, которую готов возглавить лично. При этом он, однако, признал, что для этого шага потребуются сотрудничест­во Украины, России, а также поддержка ООН.