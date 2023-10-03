Стрелять нельзя ловить

– Виталий Федорович, прошло больше года после активизации проблемы, связанной с расплодившейся сайгой, сменилось два министра экологии, но вопрос все это время оставался в подвешенном состоянии. В итоге принято решение планово отлавливать степных антилоп, снижая их численность до разумных пределов. Но пока за кадром остаются вопросы оплаты фермерам за урон, нанесенный посевам и пастбищам. Что Вы думаете по этому поводу?

– С 1996 года я работал начальником промыслов Охотзоопрома, а с 2000-го по 2010-й был замес­тителем генерального директора этой организации. Поэтому ситуацию, как говорится, знаю изнутри.

Промысел сайги в Казахстане проводился более 40 лет – в послевоенные годы союзом «Казохоторыболовство», в 90-е – зоокомбинатами, преоб­разованными в Охотзоопром в системе Министерства экологии и природных ресурсов. Промысел велся согласно научным рекомендациям. Перед этим проводились весенний и осенний предпромысловые авиаучеты численности животных. На основании полученных данных устанавливались объе­мы добычи.

Плановая работа проводилась осенью, за октябрь-ноябрь изымалось до 12% от общей численности, и тем самым сохранялась промысловая численность популяции.

Что касается защиты интересов фермеров, то платить за урон необходимо как при стихийных бедствиях, пожарах и наводнениях. Для этого необходимо создавать при акиматах специальные комиссии. Полный механизм возмещения ущерба должен быть подготовлен Комитетом лесного хозяйства и животного мира. Именно он призван срочно разработать правила выплат за потраву сельхозугодий дикими животными.

В Казахстане не только сайга наносит урон фермерам. В нацио­нальном парке «Алтын-Эмель» кормовая база слабая, так как 90% территории – щебенистая пустыня. Из-за увеличения чис­ленности куланы в поисках корма повреждают или вовсе уничтожают тут растительность, в том числе в окрестных фермерских хозяйствах.

Дикие кабаны в Ерейментауском национальном парке заходят на фермерские хозяйства и наносят урон картофельным и кукурузным полям.

– В период Вашей работы вводились запреты на добычу сайги?

– С 1999 года на территории республики был введен мораторий на отстрел сайгаков. Он продлевался пять раз. При этом ситуация только резко ухудшилась – в 2015-м погибли около 200 тысяч животных.

Было и такое: руководство Кызылординской области неоднократно обращалось с просьбой получить право участвовать в промысле сайги на своей территории, но постоянно получало отказ ввиду того, что антилопа заходила к ним на территорию в декабре. А с 1 декабря промысел повсеместно в границах Казах­стана заканчивался, так как у животных начинался гон. Нарушив его, можно подорвать возможности восстановления популяции.

Такие доводы местных руководителей не устроили, и они обратились к высшему руководству под предлогом того, что Охотзоо­пром уничтожает сайгу. В итоге последовал приказ министра экологии запретить промысел сайги в Казахстане.

К тому времени Охотзоопром за счет экспорта рогов оснастил службу охраны машинами высокой проходимости, кроссовыми мотоциклами, мотодельтапланами, приобрел комфортные вахтовки (на базе вездехода КамАЗ). Но после введения запрета на добычу охранные мероприятия и авиаучеты не проводились три года, сильно развилось бра­коньерство, были отмечены случаи массовой гибели животных.

В 2001-м, когда были выделены средства на учет сайги, выяснилось, что численность животных упала с полутора миллиона голов до 21 тысячи особей. С этого года начали выделяться средства на охранные мероприятия и на авиаучет.

– Получается, что разумный промысел – важная часть сохранения популяции сайги?

– Промысел сайги необходим. Методом отстрела выборочно добывалось 70–80% сеголеток, 12–16% самок и 3–4% самцов. Самцов меньше всего, потому что после гона они ослабевают, и в суровые зимы от 40 до 60% от их общего поголовья гибнет.

Слабые животные под отстрел практически не попадают, так как они утилизируются природой при переправах, застревают в грязи, погибают в поединках с более сильными особями, уничтожаются хищниками.

– В сообщении о снятии запрета на регулирование чис­ленности сайгаков упоминается коралевый метод изъятия. В чем он заключается?

– Процесс таков. Группа специалистов на кроссовых мотоциклах медленно подгоняет стадо от 100 до 200 голов к определенному месту, где расположены коралевые ловушки из сетей. Затем начинается забой.

При этом методе не предусмот­рены избирательные действия, нельзя регулировать процентное содержание популяции, как при отстреле, когда можно выбирать цель, выборочно оставлять сеголеток, самок и рогачей.

– Как часто у нас применялся­ коралевый метод добычи сайги?

– В Казахстане коралевый метод на моей памяти применялся дважды. В нем есть как плюсы, так и минусы. Если у бригад, занятых отловом, мало опыта, то они могут гнать сайгу 10–20 километров на высокой скорости, и мясо, полученное от таких «загнанных» животных, будет пузыриться, чернеть, станет непригодным для приема в пищу.

– А почему не дано разрешение на отстрел?

– Отстрел тяжело контролировать. Например, будет дано разрешение на отстрел в 20 районах, и туда «по щучьему велению» инспектора не направишь, поскольку нет такого количества специалистов для столь огромной территории.

Поэтому есть опасения, что при отстреле будет процветать браконьерство. А стационарные ловушки позволяют вести промысел только тем, у кого есть разрешение.

Справка «КП»

Судя по результатам весеннего авиаучета, в конце апреля пого­ловье сайгаков в Казах­стане достигло 1,9 млн. По данным РГП «ПО «Охотзоопром», наибольшую численность по-прежнему демонстрирует уральская популяция – 1,1 млн особей. Вполовину меньше численность бетпакдалинской популяции – 745,3 тыс. Устюртских сайгаков значительно меньше – 39,7 тыс.

По прогнозным данным МЭПР, в конце этого года, с учетом весеннего окота, общее поголовье увеличится до 2,6 млн животных.

По данным Минсельхоза, от пов­реждения сельхозугодий сайгаками пострадало около 121,9 тыс. га посевов, 247,7 тыс. га сенокосов и 882,6 тыс. га пастбищных угодий в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Ориентировочный ущерб оцени­вается в 12 млрд тенге.

Регулирование численнос­ти сайгаков рекомендовано в следую­щем объеме: уральская популяция – не более 20%, бетпакдалинская – не выше 15%. Отлов будет составлять не более 15–20% об общей численности сайги.