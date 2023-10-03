Стрелять нельзя ловить
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Беседовал Николай Жоров
После долгой паузы Минэкологии приняло решение регулировать популяцию сайги. Соответствующий приказ вступает в силу с 6 октября.
Как тема строительства АЭС, так и вопрос о вреде, наносимом расплодившейся сайгой, стали для нашего общества в какой-то мере политическими, минующими экономические обоснования. В прошлом году после модных ныне заявлений ряда активных блогеров и граждан «от политики», выражающих свое мнение от имени всего казахстанского общества, Президент Казахстана отменил решение Минэкологии об отстреле сайгаков и поручил разработать новый план по регулированию их поголовья. Антилоп решено отлавливать. Сложившуюся ситуацию прокомментировал ветеран Охотзоопрома Виталий Ливанов.