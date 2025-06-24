фото Игоря Бургандинова

В Астане прошел Форум по развитию сотрудничества Китая и Центральной Азии, организаторами которого выступили Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан и информационное агентство КНР «Синьхуа». Гостями мероприятия стали почти полторы сотни представителей СМИ из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. На повестке стояли такие темы, как наращивание партнерских связей в информационной сфере, сохранение и укрепление культурных взаимоотношений, развитие регионального сотрудничества.

Открылся форум поздравлением Касым-Жомарта Токаева, которое зачитал Арман Кырыкбаев, помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям. В приветственном слове Глава государства поздравил с проведением Форума по развитию сотрудничест­ва Китая и стран Центральной Азии и Третьей международной конференции «Шелковый путь», ставших продолжением прошедших в Астане мероприятий в рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина и второго саммита «Китай – Центральная Азия».

«Подобные мероприятия способствуют налаживанию гуманитарного диалога между Казахстаном, странами Центральной Азии и Китаем, активизации культурного сотрудничества, – отмечалось в Послании Президента Казах­стана. – Казахско-китайские отношения, основанные на дружбе и стратегическом партнерстве, продолжают крепнуть. Нынешний год в Казахстане объявлен Годом китайского туризма, что под­разумевает претворение в жизнь важных совместных мероприятий и проектов, направленных на углубление взаимопонимания и сотрудничества в сфере медиа и коммуникаций. Этот форум также призван развивать и укреп­лять взаимоотношения средств массовой информации наших стран. Всем желаю здоровья и благополучия, удачной работы!»

В свою очередь генеральный директор информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа высту­пил с докладом «Продвижение духа Китай – Центральная Азия. Достижения, возможности и перспективы регионального сотрудничества».

– Центральная Азия является перекрестком, соединяющим все стороны света. Стабильный и гармоничный, этот регион имеет огромное значение для всего мира. Председатель КНР

Си Цзиньпин придает большое значение сотрудничеству с Цент­ральной Азией и особо подчеркивает, что наши страны должны придерживаться принципа взаимного уважения, равного отношения ко всем остальным государствам и принимать решения путем обсуждения и нахождения консенсуса, – отметил спикер.

Глава информагентства выразил уверенность: крайне важно поощрять равные права и возможности, выполнять обязательства в рамках многосторонних механизмов, таких как, например, ШОС, укреплять стратегическое взаимодействие для гарантии взаимопомощи и доверия.

Укрепление многогранного сотрудничества между странами ЦА и Китаем находит отражение и в положительной динамике торгово-экономического взаимодействия. В прошлом году объем торговли между Китаем и странами ЦА уже достиг 95 млрд долларов, на сегодня совокупные китайские инвестиции в цент­ральноазиатские государства уже превысили 30 млрд долларов.

– Мы друзья, соседи и даже братья, которые делят радость и беды, мы сообща добились успеха в борьбе с разного рода вызовами. Нам следует приводить в пример реальные, позитивные истории сотрудничества Китая и Центральной Азии во всех сферах, создавая таким образом благоприятную информационную атмосферу для продвижения модернизации наших стран, – подчеркнул Фу Хуа.

Говоря о подготовленном док­ладе, глава «Синьхуа» указал: это не просто информация, а весомый аналитический док­лад о духе Центральной Азии, достижениях, возможностях и перспективах регионального сотрудничества, всесторонне демонстрирующий его плоды. Помимо глубокого анализа, доклад также предлагает рекомендации по построению «сообщества единой судьбы».

– Уверен, форум впишет важную страницу в историю гуманитарных обменов Китая и Цент­ральной Азии. Агентство готово объединить усилия в области сближения средств массовой информации и способствовать развитию сотрудничества, особенно в области новостной журналистики, технологического развития и обмена кадрами. Давайте вместе стремиться вперед плечом к плечу, пусть голоса Китая и стран Центральной Азии слышатся все громче! – заключил Фу Хуа.

О стремительности развития партнерства, в том числе в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, между странами Центральной Азии и Китаем говорил на форуме и вице-министр культуры и информации Канат Искаков. Он уверен: высказанные на мероприятии идеи придадут импульс дальнейшим добрососедским отношениям между странами.

– Мы будем продолжать работать сообща, дабы противостоять киберугрозам, распространению фейковой информации и дезинформации. Конечно, мы видим перспективы нашего сотрудничества в области средств массовой информации, мы должны дальше обогащать созидательный потенциал СМИ, – отметил вице-министр.

Перспективность форума оценил и заместитель председателя ассоциации народной дипломатии КНР Цю Сяоци. По его мнению, событие знаменует собой новый этап сотрудничества между журналистским сообществом, аналитическими центрами и культурными сферами наших шести стран. А еще это мощный способ обеспечивать интеллектуальную поддержку общему направлению.

Кроме того, Цю Сяоци напомнил о юбилее Великой Победы и определенном укладе мира, которого следует придерживаться. Многосторонность, сказал он, является краеугольным камнем послевоенного международного порядка, а единство и сотрудничество – наибольшим общим знаменателем международного сообщества. Необходимо твердо защищать плоды победы и ни в коем случае не позволять закону джунглей, когда «сильный поедает слабого», вновь господствовать в мире. Китай и пять стран Цент­ральной Азии активно претворяют в жизнь многосторонность и сотрудничество, равноправие и упорядоченную многополярность мира.

– У казахов есть поговорка: «Человек познает не от рождения, а в действии», а у китайского народа есть свое мудрое изречение: «Одно дело стоит дюжины лозунгов». Так вот, наши страны должны практическими действиями в рамках сотрудничества строить будущее общей судьбы, – заключил спикер.

Беспрецедентную роль СМИ отметил в своей речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь. По его мнению, «СМИ – это мост и узел, соединяющий народы на новом историческом старте», им следует объединить усилия и создать условия для качественного развития взаимоотношений между странами.

Официальная часть форума завершилась открытием Центра развития регионального сотрудничества «Китай – Центральная Азия», далее участники приступили к работе на сессиях сразу нескольких подфорумов. Широкая дискуссия развернулась по таким темам, как развитие региональной взаимосвязанности, переосмысление регионального порядка на фоне беспрецедент­ных геополитических изменений, укрепление сотрудничества между СМИ и аналитическими структурами, новые сферы взаимодействия и так далее.

Кроме того, в рамках форума состоялась отдельная встреча руководителей ведущих информационных агентств Центральной Азии и Китая, на которой обсудили вопросы укрепления связей между СМИ всех шести стран, чтобы способствовать дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества.