Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Китай,Строительство
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Центр международного промышленного сотрудничества «Центральная Азия» — это не просто производственный проект, а стратегическая площадка, определяющая будущее и новую экономическую эпоху региона

Фото пресс-службы облакимата

В Мактааральском районе на территории Центра международного промышленного сотрудничества «Центральная Азия» (ЦМПК) состоялась закладка капсулы индустриального парка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата

ЦМПК расположен вблизи таможенного поста «Атакент» на границе с Узбекистаном. Ожидается, что общая инвестиционная стоимость проекта составит 123 млрд тенге, а количество создаваемых рабочих мест превысит 3 000.

«Реализация данного проекта придаст социально-экономический импульс не только Мактааральскому району, но и всей Туркестанской области. Около 10 местных предпринимателей уже реализуют свои проекты на территории центра», - отметил на торжественной церемонии аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Он напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные проблемы и их решение через цифровые преобразования» поставил задачу по привлечению инвестиций в сферу обрабатывающей промышленности. В этом направлении для развития потенциала региона создается индустриальный парк на территории Центра международного промышленного сотрудничества «Центральная Азия», который будет реализован с участием китайских инвесторов.

Здесь планируется открытие предприятий по производству оборудования для распределения электроэнергии, низковольтного электротехнического оборудования, инверторов и систем промышленной автоматизации, а также беспилотных летательных аппаратов. Эта работа позволит снизить зависимость региона от республиканского бюджета и обеспечить занятость местного населения.

В ходе мероприятия выступили заместитель генерального секретаря Экономического комитета Китайской ассоциации по поддержке международных инвестиций Лю Цинфэн и глава торгового управления города Вэньчжоу Юй Лицин, которые заверили, что приложат все усилия для реализации проектов в сфере обрабатывающей промышленности, инициированных при поддержке руководства двух стран. Они отметили, что строительство предприятий будет качественным и своевременным.

Центр международного промышленного сотрудничества «Центральная Азия» станет центром объединения, переработки и распределения крупнейших грузопотоков региона, а также развития промышленной кооперации в рамках транспортного коридора «Север - Юг». Кроме того, центр станет крупной площадкой, способствующей повышению логистического потенциала региона и укреплению экономических связей между странами Центральной Азии. К 2027 году планируется запустить более 60 крупных проектов и создать около 13 тысяч рабочих мест.

В результате Туркестанская область станет новым центром перерабатывающей промышленности. Значительно увеличится объём налоговых поступлений в местный бюджет. Будут созданы новые рабочие места, обеспечена занятость и профессиональная подготовка молодёжи, внедрены современные решения в области цифрового производства, автоматизации и искусственного интеллекта. Строительство новых производственных, складских и транспортных сетей значительно упростит логистику.


 

 

#строительство #Индустриальный парк

