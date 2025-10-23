Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На участке крытого пешеходного перехода LRT над улицей Сыганак (от здания МБЦ «Абу Даби Плаза» до здания Станции №112) проводятся работы по демонтажу строительных лесов и вывозу материалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Работы по демонтажу ведутся с 12:00 часов 23 октября до 00:00 часов 25 октября. В связи с проведением работ будет полностью ограничено движение по южной стороне улицы Сыганак - на участке пересечения улиц Акмешит и Туркестан.



Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты движения.