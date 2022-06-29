Строящую ГПЗ на Кашагане компанию передадут в госсобственность

Компанию ТОО «GPC Investment» передадут в республиканскую собственность. Соответствующее постановление приняло Правительство РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

«Принять предложение ТОО «Tau Bereke Group» о передаче в республиканскую собственность 100 процентов долей участия в уставном капитале ТОО «GPC Investment» по договору дарения», — говорится в тексте постановления.

Следует отметить, что компания «GPC Investment» является оператором проекта «Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1,15 млрд кубометров на базе сырья месторождения Кашаган».

В связи с тем, что частный инвестор отказался продолжать реализацию проекта компания «GPC Investment» будет передана на баланс АО «НК «QazaqGaz».

В свою очередь, это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка товарным и сжиженным газом по доступной для населения цене, а также своевременно реализовать проект строительства завода, отметили в пресс-службе Премьера.