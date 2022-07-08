Студент из Индии утонул на Капшагае

На Капшагайском водохранилище утонул студент из Индии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

7 июля около 14:50 часов в городе Конаеве, на Капшагайском водохранилище, утонул гражданин Индии 1999 года рождения, предварительно студент Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.

«Группа студентов, приехавших из Алматы, купалась на пляже водохранилища и заплыла далеко от берега, на предупреждения общественных спасателей пляжа не отреагировала. В какой-то момент один из студентов отплыл ещё дальше от других и, не рассчитав свои силы, утонул», – рассказали в ведомстве.

Тело мужчины извлекли из воды спасатели ДЧС.