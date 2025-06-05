Студенты помогли лесникам Баянаула собрать мусор после отдыхающих

Экология
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Десант из полсотни молодых активистов высадился в нацпарке

Фото: Нацпарк и облуправление физической культуры и спорта

Ежегодная акция «Таза Баян – таза жүрек» собрала студентов нескольких учебных заведений – Торайгыров университета, ИнЕУ, Павлодарского колледжа сервиса и общественного питания, Высшего политехнического колледжа и Маргулан университета, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщил руководитель Баянаульского государственного национального природного парка Аждар Жусупов, двухдневный субботник стал частью экологической кампании Taza Qazaqstan – ребята вместе с лесниками убирали от бытового мусора территорию вблизи озер Сабындыколь и Жасыбай, вокруг мавзолея батыра Жасыбая, серпантин и перевал у озера, берега Торайгыра, пещеру Коныр Аулие и скалу Кемпиртас.

Самых активных студентов нацпарк поощрил грамотами и волейбольными мячами – торжественное мероприятие провели в День эколога и во Всемирный день окружающей среды.

#студенты #мусор #Баянаул #экоакция #нацпарк

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