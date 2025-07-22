Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительнице Шымкента позвонил неизвестный, представившись сотрудником Национального банка. Он сообщил, что злоумышленники якобы пытаются похитить её деньги с депозитного счёта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Шымкента



Чтобы предотвратить «незаконное списание», звонивший предложил 61-летней женщине перевести средства на указанный им счёт. Доверившись, она перечислила ответчику 2 млн тенге.



Обращаясь в суд, женщина указала, что перевела деньги на счёт ответчика под влиянием обмана и в результате мошеннических действий неизвестного лица.



Ответчик, так называемый «дроппер», пояснил в суде, что получил деньги от истца по просьбе того же звонившего и затем перевёл их третьим лицам. Однако он не смог подтвердить законные основания получения этих средств и не предпринял попыток выяснить их происхождение. В связи с этим его действия по распоряжению деньгами были расценены судом как самостоятельное использование полученных средств.



Суд указал, что ответчик, являясь держателем банковской карты, несёт полную персональную ответственность за её использование, а также за все операции по своему банковскому счёту. Он должен осознавать риски своих действий, понимать возможность вовлечения в противозаконные схемы и нести ответственность до тех пор, пока не докажет свою невиновность.



С учётом изложенного суд взыскал с ответчика в пользу истца 2 млн тенге в качестве неосновательного обогащения. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Решение вступило в законную силу.