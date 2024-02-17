Суд обязал Трампа выплатить более 350 млн долларов

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Суд Нью-Йорка обязал бывшего президента США выплатить более 350 миллионов долларов. Он признан виновным в умышленных финансовых махинациях в течение десяти лет, передает Kazpravda.kz

Фото: AP Photo / Andrew Harnik

Также судья Артур Эноргон запретил Трампу занимать должности руководителя или директора любой нью-йоркской корпорации в течение трех лет, сообщает Русская служба ВВС.

В иске, поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, Трампа и его семейный бизнес обвиняют в завышении его собственного состояния на 3,6 млрд долларов в год в течение десяти лет с целью ввести в заблуждение банки и ради лучших условий ссуды.

На суде Трамп отрицал свою вину и назвал это дело политической местью.

Суд также постановил, что Дональду Трампу, Trump Organization и ее филиалам запрещено подавать заявки на получение кредитов в любом финансовом учреждении, уполномоченном или зарегистрированном Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Но судья не стал отменять бизнес-лицензии Трампа, что, по мнению некоторых экспертов, могло фактически положить конец его бизнес-империи.

Алина Хабба, которая представляла Дональда Трампа в качестве его адвоката и пресс-секретаря по этому делу, только что подтвердила, что ее клиент подаст апелляцию на решение судьи Энгорона.

 «Этот приговор является явной несправедливостью — простой и ясной, — написала она. — Это кульминация многолетней, политически подпитываемой охоты на ведьм, которая была призвана „свергнуть Дональда Трампа“ еще до того, как Летиция Джеймс заняла кабинет генерального прокурора».

Хабба утверждает, что показания по делу «доказали, что не было ни правонарушений, ни преступлений, ни жертв».

Она также заявила, что «если это решение останется в силе, оно послужит сигналом для каждого американца о том, что Нью-Йорк больше не открыт для бизнеса».

#суд #США #Дональд Трамп

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