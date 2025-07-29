Конституционный Суд РК признал законным запрет иностранцам быть учредителями общественных объединений, отказав в рассмотрении соответствующего обращения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Конституционный суд РК

Фото: Конституционный суд РК

Поводом для обращения послужила ситуация, в которой гражданка России обратилась в Департамент юстиции города Астаны с заявлением о регистрации общественного объединения, созданного по инициативе граждан Казахстана и иностранных граждан. В регистрации было отказано.

Конституционный Суд подтвердил, что данное положение Закона не нарушает Конституцию и соответствует основополагающим принципам разграничения правового статуса граждан и иностранцев. В постановлении подчеркивается, что в соответствии с Конституцией иностранцы и лица без гражданства обладают ограниченным объемом прав и свобод, и такие ограничения допустимы при условии, если они предусмотрены законом и направлены на защиту конституционного строя, общественного порядка, прав и свобод других лиц, здоровья и нравственности населения (статья 39 Конституции).

Также Конституционный Суд отметил, что положения ратифицированного Казахстаном Международного пакта о гражданских и политических правах, допускают установленные законом ограничения права на свободу ассоциации, если они соответствуют требованиям демократического общества.

Таким образом, учредителями общественных объединений могут быть только граждане Республики Казахстан, а иностранцы и лица без гражданства могут быть членами общественных объединений, если их участие допускается уставом общественного объединения (статьи 10 и 11 Закона об общественных объединениях).

Таким образом, Конституционный Суд не выявил признаков нарушения конституционных прав заявителя и пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия обращения к конституционному производству.