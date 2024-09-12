Суд отказал Токмади в УДО

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Постановление суда вступило в законную силу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Алматинской области

Фото: facebook.com/tokmadi/

Алматинским областным судом рассмотрена частная жалоба адвоката в интересах потерпевшего Алпамыса Татишева - сына убитого в 2004 году банкира Ержана Татишева. Он просил отменить постановление суда города Қонаев от 26 июля 2024 года об условно-досрочном освобождении осужденного Муратхана Тоқмади.

12 сентября постановление суда города Қонаев отменено.

«Вынесено новое постановление об отказе в удовлетворении ходатайства Тоқмади об УДО. Постановление суда вступило в законную силу», - говорится в сообщении.

Напомним, Токмади был задержан в 2017 году. Он был признан виновным в вымогательстве и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Позже он признался в убийстве банкира Ержана Татишева, заявив, что его заказал Мухтар Аблязов. Токмади осудили к 10,5 годам лишения свободы.

 

#суд #УДО #Токмади

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